Pubertet, algoritmi i ekstremizam
Studija upozorava na porast radikalizacije maloljetnika i terorizma u Njemačkoj
U Njemačkoj je u svibnju 2025. uhićeno pet maloljetnika osumnjičenih za terorizam, što potvrđuje zabrinjavajući trend radikalizacije tinejdžera. Studija kriminalističkih službi Baden-Württemberga analizira 37 slučajeva s prosječnom dobi počinitelja od 16 godina, povezanih s ekstremističkom „Terrorgram“ scenom na Telegramu. Mladi se često sami radikaliziraju putem interneta, potaknuti algoritmima, osobnim krizama i psihičkim problemima. Iako su mnogi planirali napade u poodmakloj fazi, većina ih je nakon policijske intervencije napustila ekstremističke krugove, uz potrebu jače prevencije i podrške. DW