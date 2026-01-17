Pubertet, algoritmi i ekstremizam

Balkanska istraživačka regionalna mreža otkrila je koliko se ljudi s Balkana radikaliziralo u Siriji i Iraku, te koliko ih se vratilo. S Kosova ih je otišlo 300, iz BiH 200, iz Makedonije 207 osoba, iz Albanije 107, iz Srbije 50 dok je iz Crne Gore u redove Islamske države otišlo 13 boraca – ukupno 877 osoba. Na Balkan se pak vratilo ukupno 299 osoba: u Kosovo njih 130, u Makedoniju 70, u BiH 50, u Albaniju 42 te 7 u Srbiju. Index