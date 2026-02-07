O uzročno-posljedičnim vezama se i dalje nagađa

Prema posljednjem UN-ovom istraživanju “World Happiness Report”, s obzirom na zemlje iz regije, najsretniji ljudi žive u Sloveniji i nalaze se na 44. mjestu u svijetu. Iza Slovenije nalazi se Kosovo, koje je na 46. mjestu u svijetu. Srbija je na 70., Crna Gora na 73., Hrvatska 75., BiH 78., a Sjeverna Makedonija na najnižem – 84. mjestu rang liste od ukupno 156 država koje su obuhvaćene istraživanjem. Al Jazeera