O uzročno-posljedičnim vezama se i dalje nagađa
Što nam to govore statistike? Najsretnije zemlje su ujedno i one s najviše samaca
Najsretnije zemlje svijeta, koje već godinama dominiraju na vrhu World Happiness Reporta (posebno Finska, Danska, Norveška, Švedska i Island), istovremeno su države s visokim udjelom samaca i jednočlanih kućanstava. Taj fenomen pokazuje da visoka kvaliteta života, jaka socijalna sigurnost i individualizam omogućuju ljudima da budu sretni i bez partnera. Usporedite statistiku najsretnijih zemalja s donjim grafom.