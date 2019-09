Život i stil savjetuje koje poslove mogu raditi djeca određene dobi. Ovako, djeca od dvije do tri godine mogu: staviti rublje u košaru za pranje, spremiti igračke, vratiti knjige na policu, pomoći hraniti kućne ljubimce, baciti pelene u smeće. Djeca do 7 godina: pomoći postaviti stol, napraviti krevet, zaliti biljke ili vrt, pomoći u pospremanjue namirnica, spremiti posuđe u perilicu, pomoći u čišćenju stola, spakirati ruksak, pomesti podove. Do deset godina: očistiti svoju sobu, postaviti stol, usisati, nahraniti kućnog ljubimca, pomoći oprati automobil, iznijeti smeće, pomoći skuhati večeru, isprazniti ili napuniti perilicu posuđa, unijeti poštu, složiti i pospremiti rublje. Iznad 11 godina: očistiti kupaonicu, pomoći očistiti kuhinju, pokositi travnjak, prati rublje, oprati automobil, prošetati psa, kuhati uz nadzor.