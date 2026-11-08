Night owl blues
Svaki četvrti slučaj depresije povezan je s poremećajima spavanja
Novo istraživanje Sveučilišta u Sydneyju na 10.000 pacijenata otkriva da je oko 25 posto slučajeva depresije povezano s poremećajem cirkadijalnog ritma. Ovaj “cirkadijalni podtip” karakterizira kasno odlaženje na spavanje, produljen san i kroničan umor. Pacijenti obično obolijevaju ranije, imaju izraženije simptome, veći rizik od suicidalnih misli, te češće pate od ADHD-a i kardiovaskularnih bolesti. Znanstvenici napominju da klasični antidepresivi u ovim slučajevima možda nisu najučinkovitiji te predlažu terapije usmjerene na regulaciju biološkog sata, poput melatonina i terapije svjetlom. Index