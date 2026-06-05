Kad je "odmaranje" najteži zadatak na popisu
Visokofunkcionalna depresija: Kako bjesomučno jurenje kroz život skriva tešku patnju
Tekst DW-a donosi osobnu priču o suočavanju s “visokofunkcionalnom depresijom” – stanjem koje službeno ne postoji u klasifikaciji ICD-10, ali savršeno opisuje ljude koji, umjesto potpunog klonuća, na patnju reagiraju pretjeranom produktivnošću i jurenjem kroz obveze. Dok okolina takvo ponašanje hvali, ono služi kao bijeg od mučnih osjećaja i tišine. Stručnjaci upozoravaju da ovaj oblik nije ništa blaži ni manje opasan od tipične depresije, a liječenje se često fokusira na pacijentima najteži dio terapije: učenje kako stati, izdržati mir i strukturirano ne raditi ništa.