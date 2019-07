“Ukoliko nastavimo živjeti na isti način i nastavimo se ponašati jedni prema drugima i prema našem planetu kao do sada, utoliko naš opstanak dolazi u pitanje”, rekla je UN-ova Mami Mizutori na konferenciji u Ženevi posvećenom smanjivanju rizika od katastrofa. Ekstremne vremenske pojave su se u posljednjih 20 godina udvostručile, a nanose tako golemu ekonomsku štetu da su razvojni ciljevi UN-a u siromašnijim zemljama gotovo nedostižni. Sve složeniji i učestaliji rizici, od globalnog zatopljenja do zagađenja i epidemija, prijete opstanku čovječanstva, a rješenja koja poznajemo nepouzdana su jer se novi problemi pojavljuju na nepredviđene načine. U korijenu problem je to što se broj stanovnika u svijetu od 1970-ih do danas udvostručio, globalna ekonomija se učetverostručila, a međunarodna trgovina udeseterostručila. Index / Reuters…