Kad se spoje klopa i politika, stiže i lova

'Tajvanski putopis' osvojio povijesni Booker uz poruku o slobodi - Monitor.hr
‘Tajvanski putopis’ osvojio povijesni Booker uz poruku o slobodi

Roman “Tajvanski putopis” autorice Yáng Shuāng-zǐ i prevoditeljice Lin King osvojio je prestižnu Bookerovu nagradu, postavši prvo djelo u povijesti izvorno napisano na mandarinskom kineskom s ovim priznanjem. Metafikcionalni roman prati gastronomsku turneju i ljubavnu priču u Tajvanu pod japanskom okupacijom 1938. godine. Dobitnice su podijelile nagradu od 50.000 funti u Londonu. U govorima su istaknule neraskidivu vezu književnosti i politike te važnost očuvanja tajvanskog identiteta i demokracije kroz mnoštvo književnih glasova. Engleski prijevod knjige prethodno je osvojio i američku Nacionalnu književnu nagradu 2024. godine. tportal


20.11.2020. (15:30)

Škotski Charles Dickens

Škot Douglas Stuart dobio Bookera za svoj prvi roman

‘Shuggie Bain’ je priča o osamljenom dječaku u potrazi za vlastitim identitetom koji nesebično voli svoju majku, ovisnicu o alkoholu i ostaje uz nju dok ona proživljava pakao, u Glasgowu 1980-ih, u doba thatcherizma obilježenog siromaštvom, gospodarskom krizom, marginalizacijom radničke klase i vjerskim sektaštvom. T-portal

15.10.2019. (12:00)

Margaret Atwood i Bernardine Evaristo dobile književnu nagradu Booker; po prvi puta nagradu dobilo dvoje autora; usto, Atwood najstarija dobitnica nagrade, Evaristo prva crnkinja

13.09.2016. (15:40)

Među 6 finalista za Bookerovu nagradu i Ottessa Moshfegh, američka autorica čija je majka iz Hrvatske, a otac iz Irana

14.10.2015. (10:55)

Marlon James dobio Bookerovu nagradu za ‘A Brief History of Seven Killings’