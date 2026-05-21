Kad se spoje klopa i politika, stiže i lova

‘Tajvanski putopis’ osvojio povijesni Booker uz poruku o slobodi
Roman “Tajvanski putopis” autorice Yáng Shuāng-zǐ i prevoditeljice Lin King osvojio je prestižnu Bookerovu nagradu, postavši prvo djelo u povijesti izvorno napisano na mandarinskom kineskom s ovim priznanjem. Metafikcionalni roman prati gastronomsku turneju i ljubavnu priču u Tajvanu pod japanskom okupacijom 1938. godine. Dobitnice su podijelile nagradu od 50.000 funti u Londonu. U govorima su istaknule neraskidivu vezu književnosti i politike te važnost očuvanja tajvanskog identiteta i demokracije kroz mnoštvo književnih glasova. Engleski prijevod knjige prethodno je osvojio i američku Nacionalnu književnu nagradu 2024. godine. tportal