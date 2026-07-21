The Emisija: Novi dijamanti - Monitor.hr
Danas (23:00)

Još koja emisija i Korado opet na nogama

The Emisija: Novi dijamanti

Raspravljaju o gubitku privatnosti i sveprisutnom nadzoru te utrci u razvoju umjetne inteligencije i robotike. Ističu kako tehnološki giganti umjesto programera sve više zapošljavaju filozofe kako bi definirali odnos čovjeka i stroja te smisao slobode. Na polju energetike i materijala naglašavaju napredak mikronuklearnih reaktora te kinesku i indijsku industrijsku proizvodnju jeftinih sintetičkih dijamanata za hlađenje procesora. Ujedno se dotiču svemirskih istraživanja, analize meteorita s tragovima vode i aminokiselina te izazova detekcije elemenata na egzoplanetima.


Slične vijesti

Srijeda (07:00)

Znanost u ljetnoj shemi

The Emisija: 50 minuta

U ovoj opuštenoj istarskoj ćakuli, Korado Korlević i Elvis Mileta spajaju svemirska prostranstva s vrlo prizemnim ljudskim problemima. Emisiju otvaraju slikovitom usporedbom borbe s išijasom i popravka teško razbijenog automobila kod autolimara. Zatim lete u orbitu analizirajući kineske i japanske uspjehe s raketama, obranu Zemlje od asteroida te inovativno usmjeravanje satelita pomoću Zemljina magnetskog polja. Dotakli su se i energetike – od upitne isplativosti torijevih reaktora do neočekivano bujne trave koja raste u hladu solarnih panela. Na koncu, kroz prizmu novog Metinog patenta za prisluškivanje i analizu glasa, emisiju privode kraju ozbiljnim razmišljanjem o gubitku privatnosti, alarmantnom problemu društvenog otuđenja te postupnom nestanku tradicionalnog istarskog zajedništva pod naletom stranog kapitala.

08.07. (21:00)

Ne baš najugodnija ljetna shema

TheEmisija: Možda je bila muha

Nova epizoda TheEmisije snimana je u Višnjanu, pričaju o problemima s kičmom koje je doživio Korado. Potom prelaze na ekološke teme, analizirajući toplinske valove, globalno zatopljenje i predviđanja o smanjenju količine oborina. U kontekstu astronomije, detaljno objašnjavaju strukturu Zemljine jezgre, nastanak magnetnog polja te ulogu gravitacijskih teleskopa u promatranju crnih rupa. Ključni dio rasprave posvećen je utjecaju tehnologije na društvo, počevši od senzora u nogometu nakon utakmice Hrvatske, preko opasnosti od prenošenja odgovornosti na umjetnu inteligenciju i strojeve, pa sve do slobode medija, homogenizacije kulture i aktualne ekonomske krize u europskoj automobilskoj industriji.

27.06. (15:00)

I naši preci su u stoljeću sedmom bili - migranti

The Emisija: Dijete treba obitelj

Više nema Explore, no Elvis i Korado nastavljaju razgovore u novoj emisiji za TV Novu iz Pule. Pojašnjavaju da naziv projekta spaja riječi “edukacija” i “misija”, s ciljem da slušateljima pruže znanje potrebno za snalaženje u svijetu koji dolazi. Kroz povijesni primjer Istre iz 17. stoljeća objašnjavaju da su migracije prirodan proces te da je svakoj novoj kulturi potrebno vrijeme da prihvati lokalne običaje i zakone, ističući da su migranti kroz povijest donosili napredak. Iako se smatra ekološki čistom, Korlević je razbio mit da je fuzija posve čista, napomenuvši da fuzijske elektrane i dalje proizvode oko trećinu radioaktivnog otpada u usporedbi s klasičnim nuklearkama. Kritizirali su trenutnu infrastrukturu za punjenje električnih vozila. Istaknuli su problem preopterećenja mreže kod brzih punjača, činjenicu da punionice često nisu natkrivene pa su vozači izloženi kiši, te da baterije gube kapacitet na ekstremnim hladnoćama. AI bi mogao stvoriti kaste, a pričali su i o tome zašto se enera vrti u suprotnom smjeru… YT kanal Istraton

17.06. (13:00)

Kad ti gost premješta kauč, a robot glasa na izborima, onda primijetiš da su se vremena malo promijenila

Explora: Rasplet

Koradio i Evlis povlače zanimljive paralele između današnjeg vremena i dekadencije Zapadnog Rimskog Carstva, komentirajući migrantske krize i ulične nemire u Europi te ulogu “kruha i igara” u modernom društvu. Velik dio emisije posvećen je usponu tehnologije, s posebnim naglaskom na Elona Muska, poslovanje Tesle i SpaceX-a te pitanje je li cijela ta priča zapravo prenapuhana. Kritički se osvrću na umjetnu inteligenciju i njezinu ogromnu potrošnju energije. Pričaju i o padu libida, otuđenosti zbog pametnih telefona te ljudske psihologije kretanja. HRT

10.06. (15:00)

Za one koji žele znati previše

Explora: Modifikacija embrija

Korado i Elvis razgovaraju o neobičnom potresu blizu Rovinja. Prije bi se, kaže Korado, nekome učinilo da se radilo o prolasku kamiona, no straha od cunamija kod nas svakako nema jer nemamo mi tu količinu vode. Komentiraju alarm na ISS-u i problem svemirskog smeća, osvrću se na vijesti o genetskom uređivanju u SAD-u kritizirajući bogataše s Wall Streeta koji naručuju osobine djece jer im je trudnoća supruge “prekomplicirana”. Komentiraju kako se neki ljudi danas s 50-60 godina osjećaju mlado: “pravi kreativci nikad ne uspiju postati odrasle osobe”. Emisiju završavaju Koradovim jadanjem o upali mišića nakon rada s teškom “Bosch” štemericom iznad glave. HRT

03.06. (13:00)

O znanosti, ali opušteno

Explora: New Glenn Boom

Bezosova raketa spektakularno odletjela u zrak na testiranju. Korado zaključuje da Amerikancima općenito fale pouzdani radnici i poslovođe (“oni s vrlo dobrim uspjehom”), jer genijalci smisle ideju, ali nema tko provjeriti jesu li “kisik i metan dobro promiješani”. Uspoređuju Bezosa i Muska s Teslom i Edisonom, napominjući da NASA-in proračun izgleda kao kad čovjek s 300 eura u džepu planira kupiti Mercedes i električni bicikl. Objave o NLO-ima samo su dimna zavjesa za političke probleme, a pričaju i o zbrinjavanju plutonija i novim tehnologijama za litij, uz opasku da smo nekad iz Karlovca mogli naručiti vrhunsku parnu turbinu, dok danas u supermarketima uvozimo papaline iz Poljske. HRT

27.05. (10:00)

Od ebole do birokracije: Vodič za preživljavanje 21. stoljeća

Explora: Svemirska farma

Ebola je iznimno opasna bolest, no Korado ironično primjećuje da njezino širenje ovisi o navikama – problem nastaje tamo “gdje se šišmiši jedu” (dok su u Europi problem bile vjeverice koje su prenosile kugu. Raspravljajući o opadanju vrijednosti ljudskog kapitala i birokraciji koja traži rodni list “ne stariji od šest mjeseci”, predlaže rješenje u smislu “daj mu plaću, ali molim te nemoj ništa raditi, manje ćeš štete napraviti”. Dodaje da je izraz “uhljeb” zapravo povijesni rimski naziv za one koji “dobivaju kruha od cara”. Spominju se projekti robotiziranih rančeva s teleskopima u Teksasu, gdje su prve kućice za teleskope bile “postavljene krivo”. Sličan projekt planiraju na Lastovu. Analiziraju film prikazan u Cannesu koji je u potpunosti generiran računalom, bez živih glumaca. Voditelj Elvis duhovito primjećuje da taj cijeli budžet od pola milijuna dolara “neki poznati glumac pojede za doručak”. Slušajte na HRT

20.05. (13:00)

Povijesni apsurdi i garažni terorizam

Explora: Sintetska biologija

Korado upozorava na opasnosti sintetske biologije u rukama umjetne inteligencije.plastično opisuje kako se za 500 eura može uništiti sav mediteranski maslinik. Kod teme “ukletih kuća”, misterij rješava infrazvukom – vjetar u šupljinama dvoraca stvara frekvencije koje ne čujemo, ali od njih bježimo glavom bez obzira. Kroz evoluciju i pronalazak fosila starih meduza, stižu do neandertalaca koji su zubobolju rješavali kremenom i borovom smolom. Konačno, u kulinarskom finalu, Korado oštro brani izbacivanje koštica iz knedli sa šljivama jer sadrže cijanid, uz opasku: “Znanje je moć, ali prava je mudrost ne iskoristiti ga za trovanje susjeda”. HRT

13.05. (09:00)

Pakt s vragom u siliciju: Postajemo li samo spori procesori za tuđu inteligenciju?

Explora: Ljudskost i strojnost

Korado upozorava da AI nije samo alat, već sustav koji nam “pije” kreativnost i inteligenciju. Što ga više koristimo, to postajemo ovisniji i – pomalo “tupavi” jer prepuštamo stroju da misli za nas. Predviđa se društveno raslojavanje. Nećemo se dijeliti po krvi, nego po tome tko zna i može koristiti vrhunske AI modele, a tko ostaje u “analognom mraku”. Zaboravite na pse koji žive 15 godina. Dolaze besmrtni digitalni ljubimci (mačke, papige) koji će biti programirani da nas vole točno onako kako želimo, što može stvoriti opasnu emocionalnu ovisnost. Na rubovima Sunčevog sustava (iza Plutona) otkriveni su tragovi plinova. To su zapravo benzinske postaje budućnosti gdje ćemo možda, uz pomoć robota, sklapati brodove za međuzvjezdana putovanja. Zašto Amerikanci rasturaju u plivanju? Ne (samo) zbog mišića, nego zbog fizike vrtloga. Uče plivače kako “uhvatiti” tvrdu vodu (vortex) i odgurnuti se jače od konkurencije. Slušati možete i na HRT-ovoj arhivi.

06.05. (15:00)

Prodaju nam foru o AI-ju, a nemamo ni za žarulju

Explora: Velika oklada

Korado je u svom prepoznatljivom stilu pošteno “prizemljio” velike snove o hrvatskoj “Silicijskoj dolini” u Topuskom. Emisija kreće oštro s kritikom najavljenog AI podatkovnog centra koji bi gutao struje kao pola Hrvatske, što Korado šaljivo uspoređuje s pričama o zmajevima u Pazinu – zvuči epski, ali infrastrukture ni za lijek. Glavni zaključak je da smo energetski nepripremljeni, a obećanja o “zelenoj energiji” na livadama vidi kao ekocid. Zatim se priča seli na teren umjetne inteligencije koja više nije samo alat, već potencijalna dadilja koja bi nam mogla odgajati djecu dok mi “skrolamo”. Korado upozorava na “intelektualnu malaksalost” i opasnost da postanemo sretni robovi algoritama. Ipak, emisija završava u ljepšem tonu kroz forenzičku arheologiju – priču o antičkom brodu kod Ilovika čija je smola (paklina) sačuvala pelud i otkrila povijest putovanja prije dvije tisuće godina. O emisiji pisali i na Bugu. Na HRT-u ima arhiva za slušanje.