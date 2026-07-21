Još koja emisija i Korado opet na nogama
The Emisija: Novi dijamanti
Raspravljaju o gubitku privatnosti i sveprisutnom nadzoru te utrci u razvoju umjetne inteligencije i robotike. Ističu kako tehnološki giganti umjesto programera sve više zapošljavaju filozofe kako bi definirali odnos čovjeka i stroja te smisao slobode. Na polju energetike i materijala naglašavaju napredak mikronuklearnih reaktora te kinesku i indijsku industrijsku proizvodnju jeftinih sintetičkih dijamanata za hlađenje procesora. Ujedno se dotiču svemirskih istraživanja, analize meteorita s tragovima vode i aminokiselina te izazova detekcije elemenata na egzoplanetima.