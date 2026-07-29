Još jedno ležerno spašavanje svijeta iz istarske konobe
TheEmisija: Progres – regres
Korado objašnjava kako pravilno dizati teret – kičma ne smije nositi opterećenje, već mišići trbuha i zdjelice daju stabilnost (kao stisnuta boca gaziranog pića). Obojica se uz osmijeh prisjećaju i svojih teških fizičkih poslova iz mladosti. Komentiraju let raketnog sustava Starship, pohvaljuju toplinsku zaštitu i prijenos slike kroz plazmu, , ali kritiziraju probleme s ponovnim paljenjem motora pri povratku. Analiziraju kako se šare na vozilima i brodovima koriste za zbunjivanje mjerača udaljenosti i automatskih sustava/dronova. Raspravljaju o tehnologijama recikliranja uranijskog i torijskog goriva te bogatstvu resursa poput torija i fosfora u Norveškoj. Osvrću se na preveliku ovisnost auta o elektronici, potencijal biotehnologije za regeneraciju udova te važnost razvoja fine motorike kod djece u najranijoj dobi.