Od leđenja na 17°C do poreza na sunčevo svjetlo

Explora se vraća u rujnu, rekli su na početku nove epizode TheEmisije, potvrdivši da se radi samo o ljetnoj stanci. No, u istom stilu, samo u hladu istarske konobe Elvis i Korado opušteno pretresaju sve od američke kulture klimatiziranja na smrzavanje do Elon Muskove čarolije s PR-om i “recikliranjem” satelita u atmosferi. Proćaskali su o svemirskim tegljačima i norveškim brodovima koji glume šlep-službu po Indijskom oceanu, a nisu zaobišli ni sudbinu satelita koji će, umjesto na Mjesec, napraviti bljesak i krater. Pričali su o tehnološkim manevrima u ratovanju, ruskoj ovisnosti o dostavi paketa dok vlada nestašica dizela, pa sve do nostalgije za parnim lokomotivama. Kao šećer na kraju, raspravili su fotonaponske panele, uštedu vode u hotelima i baterije na natrij iz paške solane – uz laganu paranoju da će nam država jednog dana oporezivati i samo sunčevo svjetlo na krovu.