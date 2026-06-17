Kad ti gost premješta kauč, a robot glasa na izborima, onda primijetiš da su se vremena malo promijenila
Explora: Rasplet
Koradio i Evlis povlače zanimljive paralele između današnjeg vremena i dekadencije Zapadnog Rimskog Carstva, komentirajući migrantske krize i ulične nemire u Europi te ulogu “kruha i igara” u modernom društvu. Velik dio emisije posvećen je usponu tehnologije, s posebnim naglaskom na Elona Muska, poslovanje Tesle i SpaceX-a te pitanje je li cijela ta priča zapravo prenapuhana. Kritički se osvrću na umjetnu inteligenciju i njezinu ogromnu potrošnju energije. Pričaju i o padu libida, otuđenosti zbog pametnih telefona te ljudske psihologije kretanja. HRT