Znanost u ljetnoj shemi
The Emisija: 50 minuta
U ovoj opuštenoj istarskoj ćakuli, Korado Korlević i Elvis Mileta spajaju svemirska prostranstva s vrlo prizemnim ljudskim problemima. Emisiju otvaraju slikovitom usporedbom borbe s išijasom i popravka teško razbijenog automobila kod autolimara. Zatim lete u orbitu analizirajući kineske i japanske uspjehe s raketama, obranu Zemlje od asteroida te inovativno usmjeravanje satelita pomoću Zemljina magnetskog polja. Dotakli su se i energetike – od upitne isplativosti torijevih reaktora do neočekivano bujne trave koja raste u hladu solarnih panela. Na koncu, kroz prizmu novog Metinog patenta za prisluškivanje i analizu glasa, emisiju privode kraju ozbiljnim razmišljanjem o gubitku privatnosti, alarmantnom problemu društvenog otuđenja te postupnom nestanku tradicionalnog istarskog zajedništva pod naletom stranog kapitala.