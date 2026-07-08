Ne baš najugodnija ljetna shema
TheEmisija: Možda je bila muha
Nova epizoda TheEmisije snimana je u Višnjanu, pričaju o problemima s kičmom koje je doživio Korado. Potom prelaze na ekološke teme, analizirajući toplinske valove, globalno zatopljenje i predviđanja o smanjenju količine oborina. U kontekstu astronomije, detaljno objašnjavaju strukturu Zemljine jezgre, nastanak magnetnog polja te ulogu gravitacijskih teleskopa u promatranju crnih rupa. Ključni dio rasprave posvećen je utjecaju tehnologije na društvo, počevši od senzora u nogometu nakon utakmice Hrvatske, preko opasnosti od prenošenja odgovornosti na umjetnu inteligenciju i strojeve, pa sve do slobode medija, homogenizacije kulture i aktualne ekonomske krize u europskoj automobilskoj industriji.