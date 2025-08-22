Kad ti chatbot uvali tuđi naglasak, a ti misliš da si akademik
The Washington Post: Ljudi sve više govore poput ChatGPT-a
Chatbotovi poput ChatGPT-a ne govore “pravi” engleski, već generiraju simulirani jezik temeljen na vektorskim prikazima i pristranom treningu. Zbog toga određene riječi, poput “delve” ili “intricate”, koriste daleko češće nego ljudi. Kako korisnici sve više čitaju i ponavljaju te izraze, AI-ovski rječnik polako ulazi u svakodnevni govor i pisanje. Posljedica je začarani krug u kojem se ljudski jezik i AI-jezik međusobno hrane, brišući razliku između stvarnog govora i strojne imitacije. The Washington Post, Index