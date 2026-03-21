Bogme se naputovao
TheDogCam: Virtualne i umirujuće 10-satne šetnje s psom
Pojedini videi na ovom kanalu imaju i nekoliko stotina tisuća pregleda. Pas se zove Bruno i sve gledate iz njegove perspektive.
Pojedini videi na ovom kanalu imaju i nekoliko stotina tisuća pregleda. Pas se zove Bruno i sve gledate iz njegove perspektive.
Autohtona pasmina, prvi put spomenuta u 14. stoljeću u đakovačkom kraju, stoljećima je neraskidivo vezana uz slavonska imanja i stočarstvo. Temperamentan, inteligentan i svestran, danas se ističe i u sportovima poput agilityja te je sve cjenjeniji izvan Hrvatske. Uzgajivači i kinolozi naglašavaju važnost očuvanja izvornosti, genetike i duha pasmine. HRT
Sean Baker i njegov indie film Anora pokorili su dodjelu Oscara, osvojivši čak četiri nagrade, uključujući i onu za najbolji film. Ova priča o seksualnoj radnici snimljena je u 37 dana, prvo je očarala Cannes i publiku diljem svijeta, a zatim i Akademiju. S pravim tajmingom izlaska, podrškom kritike i savršenim koktelom kontroverze i emocija, Anora je postala neočekivani, ali zasluženi trijumf godine. Baker nije nepoznato ime, a Akademija nagrađuje predane filmaše. Tu je i provokativna tema prostitucije, a važno je istaknuti kako je jako dobro isplaniran tajming izlaska filma kako bi prošao najvažnije festivale prije Oscara. Također, film je imao i impresivan financijski uspjeh kao nezavisnog filma. No, valja primijetiti kako je i sama Akademija mlađa i progresivnija nego prije, a ove godine nije ni bilo previše “jakih” naslova u konkurenciji. No Film… komentira se i na Forumu
Farm dog skills are next level
pic.twitter.com/Qb2npRORkY
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 16, 2025
Postoji pet temeljnih potreba koje moraju biti zadovoljene kod životinja da bi one živjele ispunjen život. Isto je s ljudima. To znači da nisu gladni, žedni, da se ne osjećaju ugroženo, da ih ništa ne boli, da nisu ozlijeđeni ili bolesni. Sretni psi trebali bi imati vrlo opušten govor tijela. Njihove uši ne bi smjele biti povučene unatrag niti biste im u očima trebali vidjeti bjeloočnice. Njihova težina trebala bi biti ravnomjerno raspoređena na sve četiri noge. Ne bi smjeli biti naslonjeni na nešto ili držati šapu u zraku. Sretan pas imat će opušten, otvoren govor tijela – otvorena usta, uzdignut rep, opuštene oči i uši. Također, neki psi kada su sretni mašu cijelim tijelom, a ne samo repom. Nacional
Nova studija objavljena u časopisu PLOS One istražila je utjecaj interakcije sa psima na mentalno zdravlje. Ispitanici su pokazali znatno smanjenje stresa i bolje raspoloženje nakon igre, hranjenja i maženja sa psom. EEG je pokazao povećanu aktivnost alfa valova tijekom igre i šetnje, što je povezano s opuštanjem i poboljšanom memorijom. Također, povećana aktivnost beta valova za vrijeme maženja psa ukazuje na veću koncentraciju i manju depresiju. Ovi rezultati sugeriraju pozitivan utjecaj interakcije sa psima na mentalno zdravlje i smanjenje stresa. (Green)
No doubt, they are! pic.twitter.com/zLLQtWVbuT
— Drifter (@drifter2466) January 4, 2024
कृपया अपने कपड़े अच्छे से टाइट कर के पहने
😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/F7HQ2YSZra
— HasnaZarooriHai🇮🇳 (@HasnaZaruriHai) November 25, 2023
Znanstvenici s Odjela za etologiju Sveučilišta Eötvös Loránd proučavali su kako psi tumače geste, posebno pokazivanje prstom, u usporedbi s ljudskom djecom. Radi se o tome kako psi i djeca reagiraju kada im netko pokaže položaj objekta. Dok djeca brzo shvaćaju da gesta pokazuje na sam objekt, psi obično to vide kao smjernicu u određenom smjeru, ukazujući na konkretni smjer kretanja. Ovo razlikovanje je primijećeno kod pasa kroz različite testove ponašanja, ali nova studija dublje istražuje ovaj fenomen. Cilj studije bio je razjasniti je li ova razlika u tumačenju posljedica toga što psi imaju inferiorni vid u usporedbi s primatima ili je povezana s pristranošću u procesiranju informacija – što znači da su prostorni parametri važniji psima od samih objekata. Nacional
Osim što vlasnik ne smije zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, prehranu i njegu, niti im ograničavati kretanje tako da im ono uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah, postoje i neke nove stavke koje inače mnogi vlasnici pasa smatraju da “ulaze pod normalno”. Novom Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama uređuju se minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi vlasnici moraju osigurati, postupanje s opasnim psima te način postupanja s napuštenim i izgubljenim i divljim životinjama na području Grada Velike Gorice, a koji će biti na dnevnom redu iduće sjednice Gradskog vijeća. Green