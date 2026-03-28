Uvijek vjerni, i prije poljoprivrede

Sean Baker i njegov indie film Anora pokorili su dodjelu Oscara, osvojivši čak četiri nagrade, uključujući i onu za najbolji film. Ova priča o seksualnoj radnici snimljena je u 37 dana, prvo je očarala Cannes i publiku diljem svijeta, a zatim i Akademiju. S pravim tajmingom izlaska, podrškom kritike i savršenim koktelom kontroverze i emocija, Anora je postala neočekivani, ali zasluženi trijumf godine. Baker nije nepoznato ime, a Akademija nagrađuje predane filmaše. Tu je i provokativna tema prostitucije, a važno je istaknuti kako je jako dobro isplaniran tajming izlaska filma kako bi prošao najvažnije festivale prije Oscara. Također, film je imao i impresivan financijski uspjeh kao nezavisnog filma. No, valja primijetiti kako je i sama Akademija mlađa i progresivnija nego prije, a ove godine nije ni bilo previše "jakih" naslova u konkurenciji.