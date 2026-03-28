Uvijek vjerni, i prije poljoprivrede
Najstariji pas na svijetu: Genetički dokazi pomaknuli granice povijesti
Nova istraživanja u časopisu Nature otkrila su da su psi bili vjerni pratitelji ljudi tisućljećima prije poljoprivrede. Genetičkom analizom identificiran je najstariji poznati pas iz Pinarbasija (Turska), star 15.800 godina, što je 5.000 godina više od prijašnjih rekorda. Znanstvenici pretpostavljaju da su se psi odvojili od vukova prije više od 24.000 godina. Nalazi potvrđuju da su drevni lovci-sakupljači cijenili svoje ljubimce: pokapali su ih uz ljude i hranili ribom. Ovi "alarmni sustavi" ledenog doba genetski su preci današnjih pasmina poput boksera i salukija.