Talični Tom u masivnom napadu
Tom Waits se vraća s Massive Attackom: “Boots on the Ground” kao mračna kronika rata i moći
Osam godina je prošlo od zadnjeg snimka Waitsa, a 15 od zadnjeg albuma. Čovjek koji je desetljećima gradio karijeru na marginama mainstream glazbene industrije, svjesno birajući nezavisnost i integritet umjesto profita, sad se vratio s pjesmom koja ne ostavlja sumnje zašto je to trajalo ovako dugo. Massive Attack i Tom Waits objavili su singl Boots on the Ground, suradnju koja spaja bristolski trip hop s Waitsovim prepoznatljivim vokalom, a sam naslov odaje da se ne radi o romantičnoj baladi. Muzika