Tom Waits se vraća s Massive Attackom: "Boots on the Ground" kao mračna kronika rata i moći
Talični Tom u masivnom napadu

Tom Waits se vraća s Massive Attackom: “Boots on the Ground” kao mračna kronika rata i moći

Osam godina je prošlo od zadnjeg snimka Waitsa, a 15 od zadnjeg albuma. Čovjek koji je desetljećima gradio karijeru na marginama mainstream glazbene industrije, svjesno birajući nezavisnost i integritet umjesto profita, sad se vratio s pjesmom koja ne ostavlja sumnje zašto je to trajalo ovako dugo. Massive Attack i Tom Waits objavili su singl Boots on the Ground, suradnju koja spaja bristolski trip hop s Waitsovim prepoznatljivim vokalom, a sam naslov odaje da se ne radi o romantičnoj baladi. Muzika


Koncert kao politički skup... malo ih je puno zadnje vrijeme

Massive Attack: Muzika i „naporne“ teme

„Najpolitičniji glazbeni kolektiv današnjice“, kako je dobro primijetio urednik kulturne rubrike tportala, odaslao je na najvećoj festivalskoj pozornici poruke koje su dijelu publike očito bile „naporne i zamorne“, čitamo na vodećem portalu muzičke kritike Ravno do dna. Reporter portala objašnjava takvu ocjenu stavom da je u ovom slučaju „politički aktivizam preuzeo primat i zasjenio glazbu“. Ekipa iz Bristola tako radi već desetljećima, formirajući audiovizualne spektakle kombinacijom projekcija na videozidovima. Cilj je, kao i uvijek, bio s najveće moguće pozornice pljunuti u facu građanskom konformizmu. Na frontmenov uzvik „Palestina libera“ dobar dio publike od nekoliko desetaka hiljada ljudi počeo skandirati „Free, free Palestine.“

A naša je policija, razmišljaju na H-alter-u, možda trebala prekinuti svirku i pohapsiti britanske muzičare zbog isticanja palestinske zastave na divovskom videozidu u pozadini. Baš kao što su hapsili prorektora riječkog sveučilišta zbog isticanja zastave druge države na osmomartovskom maršu ove godine.

Oni što sviraju temu od Dr. House-a

Završio još jedan INmusic, Massive Attack i St. Vincent obilježili posljednji dan festivala

Trip-hop kolektiv dominirao je glavnom pozornicom INmusic festivala i prije nego što se pojavio pred publikom, a već prvi taktovi njihova koncerta jasno su pokazali da će publika do samoga kraja biti u deliriju. Prije Massive Attacka, glavnu pozornicu INmusica osvojila je St. Vincent, glazbenica koja je novim albumom učvrstila svoju fan bazu, osvježila bend i pred publiku stala kao jedna od najvećih zvijezda festivala. Foster The People rasplesali su publiku ispred World stagea, a posljednjeg dana INmusica izredali su se i izvođači The Murder Capital, Dunije, Nemeček, The Pill i brojni drugi. HRT… evo i osvrta tportala. Forum

DNAdrop

Massive Attack objavili album – kao DNA u boji u spreju

Massive Attack reizdali su svoj album ‘Mezzanine’ na način da su digitalne audio datoteke pjesama s albuma prvo enkodirali u DNA, onda su tu DNA konvertirali u zavojnice DNA, spremljene potom u sićušne staklene sfere. Ova DNA je zatim spremljena u formi crnog spreja u boji, s tim da svaka limenka boje sadrži oko milijun kopija albuma. Inače, ‘Mezzanine’ je druga najveća datoteka spremljena koristeći DNA. Ovaj se fascinantni projekt nastavlja na nepotvrđenu, ali ponavljanu priču da je Robert del Naja, lider Massive Attack, povremeni grafiter, zapravo čovjek koji stoji iza Banskyja, tajnovitog grafitera.

Ravno do dna: Nikad niti jedan bend s anglofonskog govornog područja nije toliko komunicirao na hrvatskom jeziku kao Massive Attack na otvorenju Dimensions festivala u Pulskoj areni. Ali kao i u svakoj paradoksalnoj zgodi o nositelju poruke i recipijentima, to je učinjeno pred daleko brojnijom britanskom publikom

Masovni napad na osjetila

Foto: Massive Attack oduševio fanove u Puli na otvaranju Dimensions festivala

Britanska je grupa Massive Attack jučer odličnim nastupom otvorila pulski Dimensions festival. Brojne posjetitelje Britanci su zabavili svojim najvećim hitovima, a dojam je pojačan i politički nabijenim porukama na hrvatskom jeziku koje su se vrtjele na pozadinskom video-zidu. Kako je bilo u Puli možete pogledati u foto galeriji. Jutarnji