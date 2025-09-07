Toni Milun o piramidalnim shemama: Najčešće nasjedaju oni koji ne vjeruju ni bankama (pa drže novac doma) ni državi - Monitor.hr
Danas (09:00)

'Kume uđi, evo ja zaradio, stvar funkcionira'

Toni Milun o piramidalnim shemama: Najčešće nasjedaju oni koji ne vjeruju ni bankama (pa drže novac doma) ni državi

Tisuće ljudi, uglavnom iz Slavonije, ostalo je bez novca nakon što su prevareni u piramidalnoj shemi, u kojoj im se garantirala brza zarada. Uplaćivalo se minimalno 1000 eura uz uvjet da se instalira aplikacija Xuex, otvori Telegram račun i da osoba ima Revolut bankovnu karticu. Članovi bi putem aplikacije svakodnevno dobivali dva “signala” koja su morali potvrditi. Svakom potvrdom, iznos na njihovom virtualnom računu je rastao. No, sustav se urušio… Dotaknuo se toga i matematičar Toni Milun, koji je dobivao upite u vezi toga:

Garantiraju udvostručenje uloga u manje od dva mjeseca. Na ovakve stvari najčešće nasjedaju oni koji ne vjeruju ni bankama (pa drže novac doma) ni državi (ne ulažu u narodne obveznice ni trezorske zapise) ni u ulaganje u fondove (kažu: sve su to prevare). I onda odjednom povjeruju da danas mogu uložiti 1000 eura i za dva mjeseca povući 2000 eura. Ljudi, budite oprezni. Ne postoji legalno ulaganje koje garantira udvostručavanje dobiti u par mjeseci… Index, Večernji


Slične vijesti

19.10.2023. (20:00)

Sezonsko šišanje ovaca

Dosta Hrvata izgubilo novac u piramidalnoj shemi recenziranja filmova

Neki od njih nadaju se da će novac vratiti, iako sve okolnosti kazuju da to neće biti slučaj i da su na najgrublji mogući način žrtve kriptoprevare iza koje stoji tvrtka Javess Group Limited sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Nasjeli su na tipičnu Ponzijevu shemu, poznatu prevaru koja još vuče korijene u daleku povijest, a dobila je ime po Charlesu Ponziju, koji je 1920-ih piramidalnom prevarom u roku od šest mjeseci skupio oko 150 milijuna dolara. Deal ove firme s Hrvatima je podrazumijevao gledanje filmskih trailera te kasnije pisanje kratkog komentara o dojmu filma. Nakon 20 dana vratio bi se uloženi novac, a kasnije je sve trebala biti čista zarada. Neki su uspjeli zaraditi, oni koji su se povukli na vrijeme. A da su izgubili novac, većini njih jasno je postalo kad nisu više mogli isplatiti novac u kriptovaluti na OKX-u, odnosno kriptomjenjačnici. Telegram je bio osnova njihove suradnje s navedenom firmom. Nakon što bi uplatili određeni novac u kriptovaluti, dobili bi link kojim bi preuzeli aplikaciju na kojoj su ocjenjivali filmove i gledali trailere, a sva komunikacija je išla preko Telegram grupe koja je sad ugašena. Aplikacija je u međuvremenu isključena i ne može joj se pristupiti. Index Prije kraha spominjali i na Forumu