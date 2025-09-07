'Kume uđi, evo ja zaradio, stvar funkcionira'

Tisuće ljudi, uglavnom iz Slavonije, ostalo je bez novca nakon što su prevareni u piramidalnoj shemi, u kojoj im se garantirala brza zarada. Uplaćivalo se minimalno 1000 eura uz uvjet da se instalira aplikacija Xuex, otvori Telegram račun i da osoba ima Revolut bankovnu karticu. Članovi bi putem aplikacije svakodnevno dobivali dva “signala” koja su morali potvrditi. Svakom potvrdom, iznos na njihovom virtualnom računu je rastao. No, sustav se urušio… Dotaknuo se toga i matematičar Toni Milun, koji je dobivao upite u vezi toga:

Garantiraju udvostručenje uloga u manje od dva mjeseca. Na ovakve stvari najčešće nasjedaju oni koji ne vjeruju ni bankama (pa drže novac doma) ni državi (ne ulažu u narodne obveznice ni trezorske zapise) ni u ulaganje u fondove (kažu: sve su to prevare). I onda odjednom povjeruju da danas mogu uložiti 1000 eura i za dva mjeseca povući 2000 eura. Ljudi, budite oprezni. Ne postoji legalno ulaganje koje garantira udvostručavanje dobiti u par mjeseci… Index, Večernji