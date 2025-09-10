U što se danas (ne) isplati ulagati: od trezoraca do propalih piramida - Monitor.hr
Geometrijski rast u piramidama postoji samo dok ne nestane baze

U što se danas (ne) isplati ulagati: od trezoraca do propalih piramida

Matematičar Toni Milun za N1 komentira što je najisplativije ulagati. Logika piramidalnih shema, poput zadnje koja je neslavno propala (Index), trebala bi omogućiti da u godinu dana zaradite 64 tisuće eura, što se neće dogoditi jer će prije propasti (to je novac koji se uzima onima koji kasnije uđu, a kada prestanu dolaziti novi u dovoljnom broju, sustav prestaje biti održiv). Banke nude štednje s kojima na uloženih tisuću eura možete doći do 1010 eura u godinu dana, dok trezorci donose 1026 eura. Spominje kako mnogi ljudi imaju kod kuće tzv. “krizni fond” u iznosu od nekoliko plaća, za slučaj nenadanog troška poput kvara automobila ili slučaj otkaza na poslu. Kod dizanja kredita važno je ne opteretiti se previše, a dotaknuo se i financijske pismenosti, koje u našem obrazovnom sustavu gotovo da i nema. Zato je i napisao knjigu “Budi financijski fit” u suradnji s blogericom Tetkom i Škrtim Otočaninom.


20.10.2024. (21:07)

