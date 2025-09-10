Geometrijski rast u piramidama postoji samo dok ne nestane baze

Pridružite nam se i upišite se na naše najnovije radionice koje će vam otvoriti vrata u svijet znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STEAM)! Bez obzira na vaše interese, imamo nešto za svakoga – od financijske pismenosti, preko internetske sigurnosti, do programiranja LEGO robota. Ovo je idealna prilika za sve uzraste da steknu nove vještine i prošire svoje znanje u poticajnom i kreativnom okruženju.

Zašto se upisati?

Praktično učenje: Sve naše radionice kombiniraju teoriju s praksom, omogućujući vam da odmah primijenite stečeno znanje.

Vještine za budućnost: Razvijte ključne vještine koje će vam pomoći u svakodnevnom životu i budućim karijerama.

Zabava i interakcija: Radionice su osmišljene tako da budu interaktivne i zabavne, potičući timski rad i kreativnost.

Kako se prijaviti?

Prijave su otvorene, a broj mjesta je ograničen! Osigurajte svoje mjesto što prije i ne propustite priliku za nezaboravno iskustvo.

Prijavni obrazac i dodatne informacije možete pronaći na našoj web stranici UPISI

Ne čekajte – prijavite se već danas i krenite u avanturu učenja s nama!