Publika koja im vjeruje

Samo netko tko je do ušiju zaljubljen u vlastitu važnost, tko misli da zna sve jer je pročitao tri sažetka i dva tvita, može ozbiljno vjerovati da će vojna operacija ostati tajna ako se vodi u grupnom chatu. To nije nepažnja. To nije ni tehnička greška. To je – tip karaktera. To je onaj tip karaktera koji ne zna držati tajnu, ali zna držati govor. Koji ne zna za diskreciju, ali zna za efekt. Koji ne zna za istinu, ali zna za lajkove, srčeka i pljesak svojih obožavatelje. Osnovna je stvar – ako vam treba nešto za slanje povjerljivih informacija na razini vlade Sjedinjenih Američkih Država, onda posložite vlastiti server i upogonite aplikaciju. Ako je netko dodao glavnog urednika utjecajnog glasila – znači da je koristio telefon koji mu služi i za privatne pozive – a tako nešto je na visokoj razini sigurnosti neprihvatljivo.

Ako ste SAD u bilo kom obliku gledali kao svjetionik slobode i razuma – možda je vrijeme da svjetionik proglasite ugašenim. A ako ste ih gledali ideološki, kao borbu ljevice i desnice, woke kulture i kulture “starih vrijednosti”, moram vas također razočarati – ovi nemaju ideologiju. Imaju samo arogantno neznanje, upakirano u visoku funkciju i beskonačno samopouzdanje. Goran Vojković za Index.