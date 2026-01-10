Da i oči rade koristan rad
Treptajem do struje: samonapajajući sustav za praćenje pogleda
Istraživači sa Sveučilišta Qingdao razvili su lagan i samostalni sustav za praćenje pogleda koji energiju dobiva iz samog treptanja oka. Temeljen na triboelektričnim nanogeneratorima, sustav pretvara trenje između kapka i oka u električnu energiju, bez vanjskog napajanja ili infracrvenog zračenja. Detektira pokrete oka već od 2 stupnja uz preciznost od 99 %, radi u mraku i dovoljno je udoban za nošenje poput naočala ili kontaktnih leća. Tehnologija otvara nove mogućnosti za osobe s invaliditetom i uređaje proširene stvarnosti. Tjedni pregled novosti iz znanosti donosi Bug