Zašto ste stalno umorni: skriveni uzroci iscrpljenosti
Danas (19:00)

Nije do joge, nego do jaja i štitnjače

Zašto ste stalno umorni: skriveni uzroci iscrpljenosti

Kronični umor može skrivati ozbiljnije uzroke od manjka sna – od deficita nutrijenata poput kolina i vitamina D do problema sa štitnjačom, dehidracije ili nuspojava lijekova. Vegani i vegetarijanci skloniji su manjku kolina, a zimski manjak sunca iscrpljuje zalihe vitamina D. Previše kofeina također može stvoriti začarani krug nervoze i nesanice. Stručnjaci naglašavaju da se iscrpljenost ne rješava energetskim pićima, već pravilnom prehranom, dijagnostikom i prilagodbom životnih navika. tportal


