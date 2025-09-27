Nije do joge, nego do jaja i štitnjače
Zašto ste stalno umorni: skriveni uzroci iscrpljenosti
Kronični umor može skrivati ozbiljnije uzroke od manjka sna – od deficita nutrijenata poput kolina i vitamina D do problema sa štitnjačom, dehidracije ili nuspojava lijekova. Vegani i vegetarijanci skloniji su manjku kolina, a zimski manjak sunca iscrpljuje zalihe vitamina D. Previše kofeina također može stvoriti začarani krug nervoze i nesanice. Stručnjaci naglašavaju da se iscrpljenost ne rješava energetskim pićima, već pravilnom prehranom, dijagnostikom i prilagodbom životnih navika. tportal