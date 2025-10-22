Kad se vlast mijenja, mijenjaju se i pločice
Trump samo nastavlja tradiciju: Nije prvi put da se dijelovi Bijele kuće renoviraju
Najnovije preinake Bijele kuće — popločeni vrt, pozlaćeni Ovalni ured i nova plesna dvorana — samo su nastavak duge povijesti predsjedničkih renovacija. Od Rooseveltovog uklanjanja viktorijanskih staklenika 1902. do izgradnje bazena njegovog prezimenjaka, preko Trumanove potpune rekonstrukcije 1952. i Kennedyjeve elegantne restauracije 1961., do Obamina košarkaškog igrališta 2009., svaka je administracija ostavila svoj trag. Bijela kuća tako već više od sto godina balansira između povijesti, politike i unutarnjeg dizajna. BBC