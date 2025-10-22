Kad se vlast mijenja, mijenjaju se i pločice

“Svi američki predsjednici, ali da su cool i s fudbalerkom”, napisao je umjetnik Cam Harless na Twitteru u opisu ilustracija na kojima je, s pomoću alata umjetne inteligencije, prikazao kako bi lideri SAD-a izgledali s jednom od najpopularnijih i najomraženijih frizura u povijesti. “Sama ideja Bidena s fudbalerkom nasmijala me do suza. Prvo sam isprobao kako bi izgledali on i Trump, a zatim se nisam mogao zaustaviti pa sam transformirao sve američke predsjednike”, izjavio je umjetnik za Newsweek. Index

every american president, but they're all cool and they all sport a mullet 46. Joe Biden pic.twitter.com/qoE9AJSxj5 — Cam Harless (@hamcarless) March 1, 2023