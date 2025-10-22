Trump samo nastavlja tradiciju: Nije prvi put da se dijelovi Bijele kuće renoviraju - Monitor.hr
Danas (18:00)

Kad se vlast mijenja, mijenjaju se i pločice

Trump samo nastavlja tradiciju: Nije prvi put da se dijelovi Bijele kuće renoviraju

Najnovije preinake Bijele kuće — popločeni vrt, pozlaćeni Ovalni ured i nova plesna dvorana — samo su nastavak duge povijesti predsjedničkih renovacija. Od Rooseveltovog uklanjanja viktorijanskih staklenika 1902. do izgradnje bazena njegovog prezimenjaka, preko Trumanove potpune rekonstrukcije 1952. i Kennedyjeve elegantne restauracije 1961., do Obamina košarkaškog igrališta 2009., svaka je administracija ostavila svoj trag. Bijela kuća tako već više od sto godina balansira između povijesti, politike i unutarnjeg dizajna. BBC


Slične vijesti

07.03.2023. (16:00)

Jel to John F. Kennedy ili Jim Morrison?

Upitao umjetnu inteligenciju kako bi američki predsjednici izgledali s fudbalerkom. Fotke su urnebes

Tip pitao AI kako bi američki predsjednici izgledali s fudbalerkama. Fotke su urnebes

“Svi američki predsjednici, ali da su cool i s fudbalerkom”, napisao je umjetnik Cam Harless na Twitteru u opisu ilustracija na kojima je, s pomoću alata umjetne inteligencije, prikazao kako bi lideri SAD-a izgledali s jednom od najpopularnijih i najomraženijih frizura u povijesti. “Sama ideja Bidena s fudbalerkom nasmijala me do suza. Prvo sam isprobao kako bi izgledali on i Trump, a zatim se nisam mogao zaustaviti pa sam transformirao sve američke predsjednike”, izjavio je umjetnik za Newsweek. Index