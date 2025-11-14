Pođimo na selo: tamo još stan ne košta bubreg
Tržište nekretnina usporava, iako ostaje aktivno… sjever Hrvatske i Lika sve popularniji
U prvih devet mjeseci 2025. ostvareno je 85,6 tisuća kupoprodaja, što je pad od 13%, najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Stambeni segment pao je 14%, a posebno kuće (–22%). Tri županije bilježe rast, predvođene Varaždinskom, a tu su još i Koprivničko-križevačka i Ličko-senjska. Aktivnost na Jadranu naglo je pala zbog 22% manjeg broja stranih kupaca, dok Zagreb ostaje najjače pojedinačno tržište unatoč padu od 19,7%. Kupci sve više traže novogradnju, a tržište pokazuje znakove sazrijevanja uz stabilnije cijene i veći prostor za pregovore. Index