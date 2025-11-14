Tržište nekretnina usporava, iako ostaje aktivno... sjever Hrvatske i Lika sve popularniji - Monitor.hr
Danas (10:00)

Pođimo na selo: tamo još stan ne košta bubreg

Tržište nekretnina usporava, iako ostaje aktivno… sjever Hrvatske i Lika sve popularniji

U prvih devet mjeseci 2025. ostvareno je 85,6 tisuća kupoprodaja, što je pad od 13%, najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Stambeni segment pao je 14%, a posebno kuće (–22%). Tri županije bilježe rast, predvođene Varaždinskom, a tu su još i Koprivničko-križevačka i Ličko-senjska. Aktivnost na Jadranu naglo je pala zbog 22% manjeg broja stranih kupaca, dok Zagreb ostaje najjače pojedinačno tržište unatoč padu od 19,7%. Kupci sve više traže novogradnju, a tržište pokazuje znakove sazrijevanja uz stabilnije cijene i veći prostor za pregovore. Index


Slične vijesti

Ponedjeljak (18:00)

Kad milijarder zaplače nad socijalizmom

Milijarder Sternlicht: Mamdanijeve politike otjerat će ljude i biznise iz New Yorka

Milijarder i investitor Barry Sternlicht oštro je kritizirao najave novog gradonačelnika New Yorka, socijaldemokrata Zohrana Mamdanija, tvrdeći da će njegove politike, poput zamrzavanja najamnina i slabljenja policije, potaknuti masovni odlazak stanovnika i tvrtki. Optužio je sindikate za visoke troškove gradnje i upozorio da će grad “postati poput Mumbaija” ako se stanarima dopusti neplaćanje najamnina. Sternlicht poručuje da New York treba poticati uspjeh, a ne oporezivanjem “kažnjavati” bogate. CNBC, Index

23.10. (22:00)

Kvadrat ili grafikon – pitanje je sad

Ulaganje u ETF-ove ili stan: što se više isplati? Postoje i nekrentinski ETF-ovi

Ulaganje u nekretninske ETF-ove sve je popularnija alternativa kupnji stanova za iznajmljivanje. Takvi fondovi omogućuju ulaganje u sektor nekretnina uz manji iznos, veću likvidnost i bez brige o održavanju. Donose pasivne prihode kroz dividende i diverzifikaciju ulaganja. S druge strane, fizička nekretnina nudi potpunu kontrolu, stabilnost i zaštitu od inflacije, ali uz visoke troškove i manju fleksibilnost. Prosječni prinos ETF-ova u zadnje tri godine kreće se od 3,7 do 14,7 %, dok su stanovi sigurniji, ali dugoročno manje profitabilni – osim kad cijene nekretnina rastu. tportal

13.10. (10:00)

Kad san o vlastitom stanu postane matematička formula

Hrvatska na staklenim kvadratima – kako do priuštivog stana?

Cijene stanova u Hrvatskoj rastu brže od plaća, a tržište najma je nerazvijeno i nestabilno. Recentni događaji i rasprave ukazuju na potrebu priuštivog i održivog stanovanja kroz javno-privatna partnerstva, regulaciju najma, aktivaciju praznih stanova i kvalitetno urbanističko planiranje. Fokus je na dugoročnoj održivosti, demografskoj revitalizaciji i integraciji stana u zajednicu. Ključ uspjeha leži u sinergiji državnih politika, lokalne samouprave i privatnog sektora, praćenju transparentnih pokazatelja te učenja iz europskih primjera poput Beča. Zgradonačelnik

16.09. (01:00)

Hollywood Hills ili Lynchov filmski set? Zašto ne oboje?

Kuća Davida Lyncha je na prodaju, cijena – 15 milijuna dolara

Legendarna rezidencija Davida Lyncha – privatno imanje od 2,3 jutra na padini, koje objedinjuje arhitektonsku vrijednost, kulturnu povijest i filmsku mitologiju u samom srcu Hollywood Hillsa u Los Angelesu. Središnji objekt imanja je kuća Beverly Johnson, koju je 1963. godine projektirao Lloyd Wright, sin slavnog Franka Lloyda Wrighta. Prepoznata je od strane Historic Places LA kao „izvrstan primjer srednjo­stoljetnog modernizma“ – kažu na Willowu ,gdje je kuća i oglašena. Specifičnost stila koji se vezuje uz pokojnog redatelja analizira se i u knjizi The Architecture of David Lynch.

11.09. (10:00)

Kad ti zidovi nisu samo hladni, nego i toksični

Zgrade između zdravlja i kemikalija

U fokusu teksta Marijana Bužana za Zgradonačelnik je povezanost stanovanja, građevinskih materijala i ljudskog zdravlja. Prirodne katastrofe i zakonodavne promjene potaknule su rasprave o održivosti, očuvanju povijesnih zgrada i uklanjanju štetnih materijala. Zakon o upravljanju i održavanju zgrada te Europska strategija kemikalija za održivost otvaraju prostor za zdravije i sigurnije stanovanje. Naglašava se potreba smanjenja toksičnih tvari u gradnji jer one izravno utječu na okoliš, kvalitetu zraka i pojavu bolesti. Povijesna praksa i suvremena istraživanja pokazuju da materijali poput drva i opeke mogu biti zdravija alternativa modernim kemijskim rješenjima. Iz serije tekstova

02.09. (10:00)

Skupo je biti svoj, još skuplje biti tuđ

Raste broj podstanara: novi podaci otkrivaju pad vlasništva stanova

U Hrvatskoj opada udio kućanstava koja žive u vlastitom stanu – s 88,8 posto u 2011. na 86,3 posto u 2021. godini. Broj vlasnika pao je za više od 100 tisuća, dok je podstanara sada oko 190 tisuća, a najviše ih živi kod obitelji. Zagreb prednjači – svako peto kućanstvo je u najmu. Unatoč tradiciji vlasništva, visoke cijene i nesigurni prihodi guraju sve više ljudi u podstanarstvo, pri čemu 29 posto njih na stanovanje troši preko 40 posto dohotka, među najgorim udjelima u EU. Lider

31.08. (09:00)

Dva stana – tri problema

Hrvati među rekorderima u vlasništvu stanova

Gotovo četvrtina Europljana ima po dvije nekretnine, a Hrvatska (37%) je pri europskom vrhu, odmah iza Bugarske i Grčke. Kritičari upozoravaju da višak stanova diže cijene, smanjuje dostupnost i prazni lokalne zajednice. U Hrvatskoj pritom zjapi i 600.000 praznih stanova. Dok jedni vikendice vide kao investiciju ili budući dom u mirovini, drugi ih iznajmljuju dugoročno ili turistima. Porast rada na daljinu i platformi za kratki najam pogoršava problem, zbog čega sve više gradova, poput Barcelone, uvodi strože zabrane i poreze. tportal

17.08. (10:00)

Manje parkirališta, više parkića – i stubište se lakše pere

15-minutni grad: kada kvart postane najbolji upravitelj zgrade

Koncept 15-minutnog grada donosi novu dimenziju upravljanja nekretninama: smanjuje troškove, povećava vrijednost stanova i olakšava život suvlasnicima. Blizina trgovina, škola, liječnika i zelenih površina čini stanare neovisnijima i sretnijima, a kvart konkurentnijim. Iskustva iz Australije i primjeri iz Osijeka i Novog Zagreba pokazuju da ovaj model nije utopija. Za upravitelje to znači suradnju s gradovima i stanarima u oblikovanju okoliša koji „radi posao“ jednako kao i dobro održavano stubište. Zgradonačelnik

09.08. (19:00)

Da auto ima u čemu uživati dok si ti na plaži

Neobični oglas: Prodaju garažu s pogledom na more i Opatiju, cifra je paprena

Netko u Rijeci prodaje garažu za 110 tisuća eura. U oglasu je nekretnina navedena kao suteren koji je, doduše, u vlasničkom listu upisan kao garažni prostor. Nekretnina ima 106 m2, odnosno 79 m2, prema koeficijentu za garažu. Pritom, napominju prodavatelji, ima “pogled na more i Opatiju”, što bi – valjda – trebalo objasniti cijenu. Na Hausu se zabavljaju oglasima.

03.08. (15:00)

Zamisli - sama svoja lokalna samouprava

Selo u Hrvatskoj na prodaju: cijena – 850 tisuća eura

Neimenovano selo nalazi se kod mjesta Paz. Lokacija je udaljena od većih urbanih središta, no povezana je pristupnim cestama koje omogućuju pristup unutar Istre i prema obali. Okružena je prirodom. Radilo se o selu ili ne; objekti zahtijevaju ozbiljnu obnovu i potrebna su infrastrukturna ulaganja poput kanalizacije, struje, vode, a koji se, tvrdi se u oglasu, nalaze na terenu. Haus donosi detalje zanimljivog oglasa.