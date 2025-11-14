Pođimo na selo: tamo još stan ne košta bubreg

U fokusu teksta Marijana Bužana za Zgradonačelnik je povezanost stanovanja, građevinskih materijala i ljudskog zdravlja. Prirodne katastrofe i zakonodavne promjene potaknule su rasprave o održivosti, očuvanju povijesnih zgrada i uklanjanju štetnih materijala. Zakon o upravljanju i održavanju zgrada te Europska strategija kemikalija za održivost otvaraju prostor za zdravije i sigurnije stanovanje. Naglašava se potreba smanjenja toksičnih tvari u gradnji jer one izravno utječu na okoliš, kvalitetu zraka i pojavu bolesti. Povijesna praksa i suvremena istraživanja pokazuju da materijali poput drva i opeke mogu biti zdravija alternativa modernim kemijskim rješenjima. Iz serije tekstova