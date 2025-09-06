U Hrvatskoj danas gotovo 37 tisuća ljudi ima pravo na beneficirani staž, djelatnici hitne i dalje - ne - Monitor.hr
Kada ti posao troši zdravlje brže od brojača kalorija

U Hrvatskoj danas gotovo 37 tisuća ljudi ima pravo na beneficirani staž, djelatnici hitne i dalje – ne

Hrvatskoj 24.388 radnika radi u posebno teškim i štetnim uvjetima, a 12.725 koristi beneficirani radni staž prema posebnim propisima za vatrogasce, policajce, vojsku i pomorce. Strukovna udruga Hitna 194 traži isto za djelatnike izvanbolničke hitne pomoći, kako bi im se za 12 mjeseci rada računalo 16–18 mjeseci staža. Beneficirani staž omogućuje raniji odlazak u mirovinu, ovisno o štetnosti uvjeta, dok poslodavci plaćaju povećane doprinose. Inicijativu za uvrštavanje novih zanimanja podnosi poslodavac ili sindikat, uz mišljenje stručnjaka. HRT, tportal


Baletna penzija: Kada se piruete pretvore u eure

Povišice za umirovljene plesače i pjevače: Više mirovine, manje primatelja

Od početka 2023. godine umirovljeni plesači i pjevači domaćih kulturnih institucija dobili su pravo na posebne mirovine. Zakon je izmijenjen na inicijativu Urše Raukar Gamulin, a rezultat su osjetne povišice – prosječna mirovina porasla je s 835 na 1013 eura u godinu dana. Umjetnici ostvaruju mirovinu prema najpovoljnijim deset godina rada, uz dodatnih 45% na osobne bodove, ali uz umanjenje od 8 do 20%. Također, uživaju beneficirani staž, što im omogućuje ranije umirovljenje. Unatoč svemu, broj primatelja ostaje malen, a mirovine natprosječne. tportal

A mi novinari? Ništa...

Tko ima pravo na beneficirani radni staž

Treba odmah pojasniti da je način utvrđivanja radnih mjesta i zanimanja na kojima se računa beneficirani staž u općem mirovinskom sustavu propisan Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Radi se o osobama zaposlenima na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima. A tu su i osobe s invaliditetom. Što se tiče samih zanimanja, to su: operni pjevači, ribari, dimnjačari, ronioci spužvi i koralja, monteri dalekovoda, balerine, vozači tramvaja, policajci, vatrogasci, talioničari… Savjeti