Uparit će se neki, makar zbog režija

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječno hrvatsko kućanstvo u prošloj je godini za potrošnju izdvojilo 81.054 kune, od čega je gotovo 30% potrošeno na hranu i piće. Najviše se kupuju meso, kruh i žitarice, te mlijeko sir i jaja, a na tanjuru nam se najčešće nalazi piletina ili svinjetina s krumpirom. Hrvati zatim najviše troše na stanovanje i energente (16,3%) te prijevoz (13%). Na alkohol i cigarete trošilo se 3,3% budžeta. 88,5% ispitanika živi u vlastitoj nekretnini, a 64,5% ima automobil, više nego što ih primjerice ima zamrzivač (55,5%). Novi list