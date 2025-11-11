Uparit će se neki, makar zbog režija
U Hrvatskoj rekordnih 399 tisuća samačkih kućanstava – porast od 45 posto u dva desetljeća
U Hrvatskoj danas živi oko 399.000 samačkih kućanstava, što je 45 posto više nego prije 20 godina. Gotovo svako četvrto kućanstvo čini samo jedna osoba, pokazuju podaci DZS-a. Najveća kućanstva bilježe sjeverne županije poput Krapinsko-zagorske i Međimurske (prosjek 3,1 člana), dok Zagreb i Primorsko-goranska županija imaju najmanja, s prosjekom od 2,4 do 2,5 člana. Hrvatski prosjek iznosi 2,7 članova po kućanstvu. Danica