Uparit će se neki, makar zbog režija

U Hrvatskoj rekordnih 399 tisuća samačkih kućanstava – porast od 45 posto u dva desetljeća

U Hrvatskoj danas živi oko 399.000 samačkih kućanstava, što je 45 posto više nego prije 20 godina. Gotovo svako četvrto kućanstvo čini samo jedna osoba, pokazuju podaci DZS-a. Najveća kućanstva bilježe sjeverne županije poput Krapinsko-zagorske i Međimurske (prosjek 3,1 člana), dok Zagreb i Primorsko-goranska županija imaju najmanja, s prosjekom od 2,4 do 2,5 člana. Hrvatski prosjek iznosi 2,7 članova po kućanstvu. Danica


Čak 958.000 stanova u Hrvatskoj nije u funkciji stanovanja, a kućanstva su prenapućena

Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavljajući Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine. Riječ je o strategiji s brojnim mjerama kojima bi stan u Hrvatskoj trebao postati jeftiniji, a najamnina priuštivija. Međunarodni monetarni fond (MMF) je procijenio da Hrvatskoj nedostaje 232.750 stambenih jedinica. Hrvatska se sa stopom prenapučenosti kućanstva od 34,4 posto nalazi u skupini država Europe s velikim postotkom prenapučenosti – prosječan stanovnik Hrvatske raspolaže s 1,2 sobom, dok je prosjek EU-a 1,6 soba. Prosječan broj članova kućanstva u Hrvatskoj je 2,67 (treći najveći broj članova kućanstava u EU), dok je prosjek EU-a 2,3. tportal

