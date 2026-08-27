Ne boje se poreza
U obrtima 32 tisuće zaposlenih više, najbrže raste taksi prijevoz
U srpnju je u obrtima bilo 220.227 zaposlenih, a broj obrta dosegnuo je 143.837, pokazuju podaci HZMO-a i HOK-a. Najveći val rasta krenuo je s proljećem, a predvode ga novozaposleni radnici te otvaranje više od 9.200 novih obrta. Sektor prijevoza bilježi najveći uzlet (+12,8 %). Ovom je trendu znatno pridonijela formalizacija tržišta uslijed strožih inspekcijskih nadzora agregatora i obvezne uvođenja AKD kartica za vozače. Lider