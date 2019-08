U srpnju prodano 6.212 novih automobila, sve manje dizelaša

“Ne samo da se nadam da diesel neće umrijeti, uvjeren sam da diesel doživljava renesansu” rekao je Volkswagenov šef Matthias Mueller i ustvrdio da dizelski motori u atmosferu izbacuju mnogo manje štetnog ugljikovog dioksida nego benzinski motori (Deutsche Welle). Ovaj stav je potkrijepio novcem – Volkswagen će do 2022. uložiti preko 90 milijardi eura u razvoj motora s unutarnjim sagorijevanjem, a u sektore elektro-pogona, digitalizacije i autonomne vožnje 34 milijardi eura, s planom da do 2025. predstave 80 novih električnih modela automobila (Investors). Unatoč skandalima oko manipuliranja ispušnim plinovima Volkswagen je lani postavio nekoliko rekorda – dobit je udvostručena na 13,8 milijardi eura, prihodi su porasli 6,2% na 230 milijardi eura, prodano je rekordnih 10,7 milijuna vozila (The Times of Malta), a eno si i šef Mueller podigao plaću na rekordnih 10 milijuna eura (Reuters). Zanimljivo istraživanje stiže iz Australije – Volkswagenova vozila i nakon povlačenja i popravaka zbog skandala dieselgate troše više goriva te i dalje ne prolaze na eko testovima (Motoring).