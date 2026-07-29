Za najčitače i one koji to žele postati
Urednik portala o knjigama pokreće platformu koja objedinjuje i portal i top-liste najprodavanijih naslova
Nenad Bartolčić Barni, nekadašnji suosnivač kultne zagrebačke knjižare Moderna vremena, i nakon njezina zatvaranja 2006. ostao je neumoran pokretač u svijetu knjige. Karijeru je započeo 1980-ih u Znanstvenoj knjižari, pisačkom i radijskom radu, a danas s Ivom Perković vodi portal Moderna vremena te piše za BestBook. Svoju viziju knjižarstva kao mjesta druženja i stvaranja projekata nastavlja kroz najavu nove platforme Moderna vremena Digital. Unatoč povremenim polemikama i okršajima s ministrima kulture, Barni ostaje posvećen afirmaciji autora, knjižara i kulture čitanja u Hrvatskoj. Jutarnji