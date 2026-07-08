Književna djela koja je nemoguće vjerno ekranizirati - Monitor.hr
Danas (17:00)

Neke je knjige možda bolje ostaviti samo za čitanje

Književna djela koja je nemoguće vjerno ekranizirati

  • Timequake: Čisti Vonnegutov “gulaš” eseja i autobiografije; bez njegova specifičnog glasa, priča propada.
  • Hyperion: Kompleksna struktura “Canterburyjskih priča” u svemiru s preteškom filozofijom i religijom.
  • Blood Meridian: Brutalno nasilje se može snimiti, ali McCarthyjevu mračnu, poetsku dušu nemoguće je ekranizirati.
  • Finnegans Wake: Eksperimentalni san Jamesa Joycea napisan na izmišljenom jeziku. Nitko zapravo ne zna što se događa.
  • The Silmarillion: Suha, stoljetna mitologija iz Tolkienovog Međuzemlja bez glavnog lika. Hardcore fanovi bi spalili studio zbog svake izmjene.
  • In Search of Lost Time: Sedam svezaka i 4000 stranica dugih rečenica o sjećanjima i okusu kolačića. Nema radnje.
  • Gravity’s Rainbow: Kaotični, nadrealni labirint sa stotinama likova koji nestaju bez objašnjenja.
  • House of Leaves: Knjiga zahtijeva okretanje stranica naopačke i praćenje ludih fusnota – format je sama bit.
  • Infinite Jest: Remek-djelo s više od 100 stranica ključnih fusnota i stalnim skakanjem kroz vrijeme.
  • The Catcher in the Rye: Radnja legendarnog Salingerovog romana je jednostavna, ali čitav šarm leži isključivo u Holdenovu ciničnom tinejdžerskom umu.

Collider


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