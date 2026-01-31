Pripremite kabanice i gumene čizme
Veljača počinje oblačno i mokro, uz povremeno zatopljenje
Drugi mejsec započinje pretežno oblačnim i maglovitim vremenom u unutrašnjosti, uz povremenu slabu kišu ili rosulju te mogućnost susnježice ili snijega u gorju. Na Jadranu će biti više sunca, osobito u subotu i nedjelju. Početak tjedna uglavnom suh, no na kopnu može pasti poneka pahulja. Od utorka stiže jugo, zatopljenje i sve više oblaka, uz kišu i pljuskove, lokalno izraženije na Jadranu. Sredinom i krajem tjedna moguća je obilna oborina i rizik od poplava. tportal, N1