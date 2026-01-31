Pripremite kabanice i gumene čizme

U petak, preokret. Taman pred božićni ručak povući će sjeverac, u Gorskom kotaru, zatim i Lici, kiša će prijeći u susnježicu, a poslijepodne već u pravi snijeg. On se doduše još neko vrijeme neće zadržavati na kišom natopljenoj zemlji, a snježni pokrivač počet će se u gorju stvarati tek u noći na subotu kada će bura u jačanju stvarati i vijavice i snježne nanose. Ali samo nakratko jer već nakon nekoliko sati slijedi i prestanak oborina… – opširnu prognozu do Nove godine donosi Dunje Mazzocco Drvar.