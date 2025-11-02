Yeah, physics!
Video: Kako rijeke mijenjaju svoj tok
Struja je usmjereno gibanje čestica – zračna, vodena ili električna, ovisno o prirodi čestica. Električni napon, odnosno elektromotorna sila, pokreće elektrone kroz vodič, a jakost struje ovisi o otporu materijala. Izmjeničnu struju, koja mijenja smjer i veličinu, u praktičnu primjenu uveo je Nikola Tesla, čime je porazio Edisonov istosmjerni sustav u „ratu struja”. Tesline ideje o rezonantnim krugovima kasnije su poslužile i za razvoj radija, iako je slavu prvotno odnio Marconi. Povijest je, doduše, naknadno ispravila nepravdu. Dario Hrupec za Bug
Znanstvenici s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu prvi su na svijetu uspješno sintetizirali murunskit, materijal naprednih magnetskih i elektronskih svojstava. Riječ je o kristalu koji bi mogao otvoriti put razvoju kvantnih uređaja i superračunala budućnosti. Tim fizičara s PMF-a razvio je postupak sinteze velikih monokristala u pećima od 1200 °C, čime su stvorili preduvjete za precizno proučavanje intrinzičnih svojstava materijala. Otkriće je objavljeno u međunarodnom časopisu i potvrdilo da se u Zagrebu radi znanost svjetske razine. HRT
Troje fizičara – John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis – nagrađeni su Nobelom za otkrića koja su kvantne fenomene, poput tuneliranja i kvantizacije energije, demonstrirala u makroskopskim supravodljivim krugovima. Njihovi „umjetni atomi“ dokazali su da kvantna pravila vrijede i za velike sustave te otvorili put razvoju kvantnih računala. Ključno postignuće: potvrda da je priroda dosljedna, bez granice između mikrosvijeta čestica i makrosvijeta uređaja koji ih razumiju. Ideje donose detalje.
Fizičari sa Sveučilišta u Amsterdamu 2022. stvorili su umjetni horizont događaja koristeći lanac atoma, simulirajući uvjete crne rupe. Promatrali su pojavu sličnu Hawkingovom zračenju – toplinskom učinku koji nastaje zbog kvantnih fluktuacija. Eksperiment je pokazao da se zračenje javlja samo u posebnim uvjetima, naglašavajući važnost kvantne isprepletenosti i zakrivljenosti prostor-vremena. Budući da je stvarno Hawkingovo zračenje preslabo za izravno mjerenje, ovaj model pruža jednostavan način istraživanja kvantne gravitacije u kontroliranom laboratorijskom okruženju, otvarajući nova vrata za proučavanje veze između kvantne mehanike i opće relativnosti. Science Alert, Index
Rad električnog polja pretvara se u razliku energija – kinetičke ili potencijalne. Iz toga proizlaze pojmovi električne potencijalne energije, potencijala i napona. Kondenzator (bolje rečeno kapacitor) čuva energiju razdvajanjem naboja, ali zbog male gustoće energije njegova je primjena ograničena. Zato električna vozila ne voze na kondenzatorima nego na litij-ionskim baterijama, čija je gustoća energije dovoljno visoka da osigura praktičan domet. Povijesno gledano, električni automobili nisu novost – postojali su još krajem 19. stoljeća, ali su tada pali pred snagom benzinskih i dizelskih motora. Dario Hrupec za Bug
Ljudi su još u paleolitiku otkrili čudesna svojstva jantara, koji je privlačio sitne predmete. Od tog čuđenja došli smo do razumijevanja elektriciteta: dva tipa naboja, privlačenje i odbijanje te kvantiziranost naboja. Coulomb je kvantificirao električnu silu, a Faraday uveo koncept električnog polja – područja utjecaja naboja koje nosi energiju. Električna i magnetska polja postala su temelj fizike, pokazujući kako apstraktni izumi mogu oblikovati naše razumijevanje prirode. Dario Hrupec za Bug
Japanski znanstvenici prvi su put promatrali Kelvin–Helmholtzovu nestabilnost u kvantnoj tekućini, hladeći litij do gotovo apsolutne nule i stvarajući Bose–Einsteinov kondenzat. Eksperiment je otkrio novu vrstu vrtloga — ekscentrične frakcijske skirmione (EFS), polumjesečaste strukture s ugrađenim singularnostima, nalik Mjesecu na Van Goghovoj Zvjezdanoj noći. Otkriće povezuje klasične i kvantne turbulencije te otvara vrata novim istraživanjima u spintronici i topološkoj fizici. Interesting Engineering.
Znanstvenici u CERN-u prvi su put uspjeli zadržati antiproton u kvantnom stanju superpozicije čak 50 sekundi, stvarajući tako prvi “antikubit”. Ovaj proboj omogućuje desetke puta preciznija mjerenja magnetskog momenta antiprotona i potencijalno otkriva razliku između materije i antimaterije – ključnu za razumijevanje zašto svemir nije nestao odmah nakon Velikog praska. Novi sustav BASE-STEP omogućit će sigurniji transport antimaterije u tiša okruženja, gdje se nadaju otkriti zašto smo uopće ovdje. Spoiler: možda zato što antimateriji nije bilo do druženja. Index
NASA-in eksperiment ANITA otkrio je neobične radio signale koji dolaze iz smjera ispod horizonta, kao da su prošli kroz Zemlju – što fizika neutrina ne dopušta. Drugi detektori poput IceCubea i Pierre Augera nisu pronašli slične dokaze, pa priroda signala ostaje neobjašnjena. Teorije uključuju tau neutrine, no ni one se ne poklapaju s podacima. Novi eksperiment PUEO, deset puta osjetljiviji, bit će lansiran krajem godine kako bi rasvijetlio ovu znanstvenu enigmu. Index
