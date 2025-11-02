Znanstvenici s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu prvi su na svijetu uspješno sintetizirali murunskit, materijal naprednih magnetskih i elektronskih svojstava. Riječ je o kristalu koji bi mogao otvoriti put razvoju kvantnih uređaja i superračunala budućnosti. Tim fizičara s PMF-a razvio je postupak sinteze velikih monokristala u pećima od 1200 °C, čime su stvorili preduvjete za precizno proučavanje intrinzičnih svojstava materijala. Otkriće je objavljeno u međunarodnom časopisu i potvrdilo da se u Zagrebu radi znanost svjetske razine. HRT