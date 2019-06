Video: Komarci u Osijeku, i to nakon tretiranja

Prvo što kvari ljeto, to se zna, su komarci, a ove ih je godine više nego inače zbog nedavnih obilnih kiša, zatim zbog klimatskih promjena jer porastom temperature zraka dolazi i do povećanog razvoja komaraca, njihovog virusnog potencijala i direktnog kontakta s ljudima. Treći razlog na koji čovjek može utjecati je zaprašivanje iz zraka što se posljednjih šest godina uopće ne radi jer je zakonima EU-a tretiranje s malih visina nad naseljenim područjima zabranjeno. Tretiranje iznad zelenih površina je dozvoljeno, ali to više nema tko raditi jer poljoprivredna avijacija generalno nestaje u Europi, tako i u Hrvatskoj, a još nešto malo ima u Srbiji i Mađarskoj. Taj posao bolje obavljaju pametni traktori koji imaju velika krila sa senzorima koji ne prskaju tamo gdje nema bilja ni komaraca, ali su skupi. S druge strane su siromašne općine koje ne uspijevaju izvršiti zakonom propisane obaveze uništavanja larvi komaraca, piše Nenad Jarić Dauenhauer Index…