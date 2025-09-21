Kako izgubiti živce i dobiti kriptovalutu

Vodič za kripto: Kako najsigurnije ući u svijet kriptovaluta - Monitor.hr
Vodič za kripto: Kako najsigurnije ući u svijet kriptovaluta

U novoj epizodi Fintech Talksa, Liderovog podcasta, programerka i stručnjakinja za kriptotržište Belma Gutlić objašnjava što su kriptovalute, kako se razlikuju od dionica i zašto su bitcoin i ethereum glavni igrači. Nudi praktične savjete za početnike – od walleta do burzi – te upozorava na rizike poput hakiranja i prevara. Razgovara se i o faktorima koji najviše utječu na cijenu, realnim mogućnostima ulaganja te budućnosti kripta, uključujući institucionalna ulaganja i isplate plaća u digitalnim valutama. Ukratko, epizoda je priručnik za sve koji žele ući u kripto svijet bez da odmah nasjednu na najčešće zamke.


