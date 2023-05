Kad vidite modro more i zelene borove… Ponuda uključuje 2 ili 5 noćenja s doručkom za 2 osobe + dijete do 5,99 godina u Hotelu Dalmacija Vela Luka. Sve sobe imaju veliki bračni krevet, vlastitu kupaonicu s tušem, balkon s pogledom na more, wifi. Trajekt je na samo 200 m, a plaža na 400 m (znači nekih 5 minuta do plaže). 2 noćenja s doručkom će koštati 146 eura, a 5 noćenja 292 eura. Dobar deal. Rok iskoristivosti: 1.7.2023. Više detalja pogledajte na linku.