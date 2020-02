Fortnite virus

Kada se govori o koronavirusu stalno se spominju stope smrtnosti, no spomenimo stope ozdravljenja: Nijedno dijete do 10 godina starosti nije umrlo, dakle stopa izlječenja kod njih je 100 posto. U dobnoj skupini od 20 do 40 godina je 99,8 posto, podaci su to Svjetske zdravstvene organizacije od jutros. Izlječenja kod bolesnika od 50 do 60 godina su 98,7 posto, smanjuju se u dobnoj skupini od 60 do 70 na 96,4 posto i u sljedećoj dobnoj skupini su 94 posto. HRT…