Muzika za svačije tržište, s ukusom

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Yard Act – You’re Gonna Need a Little Music: Karta za Ameriku
Pretprošle godine Yard Act imao je u rukama zamalo perfektan drugi album „Where’s My Utopia?“, vrhunsko izdanje UK dance punka u produkciji Remija Kabake iz Gorillaz. Za treći album jorkširski bend je u Leedsu opremio vlastiti studio gdje je na 6-mjesečnom sessionu snimio 40-ak demo traka i probrao 11 pjesama za završne radove obavljene u Los Angelesu s top producentom, kažu na Ravno do dna, a mi poručujemo da bacite uho.