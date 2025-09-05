Surfaj pametno, ne transparentno
Zašto koristiti VPN – tri usluge koje štite privatnost
VPN (Virtualna privatna mreža) omogućuje šifrirano spajanje na Internet, štiteći korisnike od nadzora, hakerskih napada i curenja podataka, osobito na javnim Wi-Fi mrežama. Sve više ljudi koristi VPN za privatnost, sigurnost i zaobilaženje geografskih ograničenja. Ključne značajke uključuju no-logs politiku, zaštitu od DNS curenja i stabilne performanse. Besplatne usluge se ne preporučuju zbog sumnjivih praksi. Među najboljim rješenjima izdvajaju se ExpressVPN, CyberGhost i Private Internet Access, koji nude pouzdanu zaštitu i bogate mogućnosti za sve korisničke razine.