Surfaj pametno, ne transparentno

Ako već nisu, korisnici bi trebali što prije aktivirati ključne sigurnosne značajke kako bi povećali sigurnost svog računa i osigurali Googleovu pomoć u slučaju da im se u budućnosti, nešto dogodi s računom (budu hakirani, izgube pristup i slično). Dvostupanjska autentifikacija ili 2FA predstavlja dodatni sloj zaštite, jer od korisnika traži neovisnu potvrdu identiteta. To znači da će korisnici nakon što upišu lozinku za pristup svom računu, morati potvrditi svoj identitet ili upisivanjem dodatnog koda koji će primiti na svoj mobilni telefon ili koda iz aplikacije za autentifikaciju. Na taj način, čak i ako netko pokuša ući u račun neovlašteno, dodatna provjera će ga zaustaviti. Zimo