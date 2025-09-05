Fina, al’ nefina greška
Fina u globalnom skandalu: pogrešno izdani certifikati otvorili rizik za presretanje prometa
Fina je greškom izdala 12 digitalnih certifikata za Cloudflareov DNS 1.1.1.1, što je otvorilo teoretsku mogućnost presretanja enkriptiranog prometa. Certifikati, koje je Microsoftov Edge priznavao kao valjane, izdani su između veljače i kolovoza 2025. i naknadno povučeni. Cloudflare tvrdi da nije bilo zloupotreba, no sigurnosna zajednica upozorava da je prošlo četiri mjeseca dok se problem otkrio. Fina incident opisuje kao testnu pogrešku, a regulator bi mogao reagirati jer se radi o značajnom sigurnosnom propustu. Netokracija