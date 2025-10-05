Kad orgazam dođe samo njemu, teško je ostati motivirana
Zašto žene manje žele seks od muškaraca: možda zato što im je lošiji
Neka nedavna istraživanja pokazuju da žene u prosjeku imaju manju želju za seksom od muškaraca — ne zato što su “hladnije”, nego zato što u seksu jednostavno manje uživaju. Psihologinje Conley i Klein za Psychology Today tvrde da je razlog često u lošijem iskustvu: manje orgazama, više boli i više srama. Uz to, društveni “good girl” standardi, manjak znanja o ženskoj anatomiji i scenarij seksa koji se vrti oko muškog zadovoljstva čine da ženama cijela stvar bude… pa, manje isplativa.