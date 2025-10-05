Kad orgazam dođe samo njemu, teško je ostati motivirana

Fantazije su siguran prostor u kojem možemo isprobavati ono što bi u stvarnosti bilo previše rizično, potencijalno neprihvatljivo, nemoralno, neugodno ili jednostavno odbojno. Smatra se da muškarci prednjače u sadržajima koji su neuobičajeni, pomalo devijantni ili bismo laički mogli reći – nastrani, ali ni žene nisu nesklone upravo tome. Imajući u vidu da su seksualne fantazije primarno alat koji nam služi za vlastito uzbuđenje i užitak, ne čudi da vrlo rijetko sadrže emocije poput ljubavi ili osjećaja emocionalne povezanosti. Fantazije ne zahtijevaju da seksualni užitak bude opravdan ljubavlju ili intimnošću s nekim. To naglašava i činjenica da su partneri u fantazijama najčešće neznanci, osobe koje postoje samo kao sredstvo za postizanje uzbuđenja i užitka. Motivacija za ovakve seksualne misli najčešće je samo pojačavanje seksualnog uzbuđenja, a ne nužno stvarna želja da se upustimo u izvanpartnerske odnose. Facebook