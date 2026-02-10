Vesela profesija

Seksualni surogat partner / partnerica je educirani terapeut­ski suradnik koji, u kontroliranom i etičkom okviru, pomaže klijentima u radu na intimnosti, tjelesnoj svjesnosti i seksualnom funkcioniranju, najčešće u suradnji sa seksualnim terapeutom. Za razliku od komercijalnog seksualnog rada (odnosno prostitucije), seksualni surogat partner djeluje u okviru terapijskog procesa, s jasno definiranim ciljevima, granicama i evaluacijom napretka. Ova vrsta terapija nastala je u SAD-u i tamo se najčešće prakticira. Jedna takva terapeutkinja je za Daily Mail opisala svoj posao. Postoji i film s Helen Hunt “The Sessions” iz 2012. u kojem se profesija prikazuje na jedan human način, učeći o intimnosti čovjeka koji je život proveo u tzv. “čeličnim plućima”.