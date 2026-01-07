To nisam ja, to je moja trauma
Zašto seks bez obaveza kod nekih žena ostavlja emocionalni umor
Seks bez obaveza sam po sebi nije štetan, no kod nekih žena može dovesti do emocionalne iscrpljenosti, praznine i poteškoća s intimnošću. Iskustva žena iz različitih dijelova svijeta i istraživanja o postkoitalnoj disforiji pokazuju da pokušaj emocionalnog distanciranja često ima suprotan učinak. Želja za bliskošću, nisko samopouzdanje i potraga za vanjskom potvrdom mogu pojačati negativne osjećaje nakon seksa. Stručnjaci savjetuju introspekciju, pauzu od takvih odnosa i rad na emocionalnoj ravnoteži. DW