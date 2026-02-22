Nije da ne bismo. Samo smo umorni
Pad seksualne aktivnosti kod Hrvata: manje želje ili manje kapaciteta?
Seksualna terapeutkinja za tportal objašnjava da pad seksualne aktivnosti ne znači nužno manjak želje, već manjak kapaciteta zbog stresa, anksioznosti, digitalne fragmentacije pažnje i ekonomske nesigurnosti. Mlađe generacije povezuju seksualnost s emocionalnom sigurnošću i selektivnije ulaze u odnose. Iako imaju razvijeniju emocionalnu pismenost i jasnije granice, pretjerana analiza i pritisak savršene izvedbe mogu smanjiti spontanost. Starije generacije češće se suočavaju s fiziološkim i komunikacijskim izazovima, ali razlike u razini želje zajednička su tema svim dobnim skupinama.