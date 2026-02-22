Pad seksualne aktivnosti kod Hrvata: manje želje ili manje kapaciteta? - Monitor.hr
Danas (14:00)

Nije da ne bismo. Samo smo umorni

Pad seksualne aktivnosti kod Hrvata: manje želje ili manje kapaciteta?

Seksualna terapeutkinja za tportal objašnjava da pad seksualne aktivnosti ne znači nužno manjak želje, već manjak kapaciteta zbog stresa, anksioznosti, digitalne fragmentacije pažnje i ekonomske nesigurnosti. Mlađe generacije povezuju seksualnost s emocionalnom sigurnošću i selektivnije ulaze u odnose. Iako imaju razvijeniju emocionalnu pismenost i jasnije granice, pretjerana analiza i pritisak savršene izvedbe mogu smanjiti spontanost. Starije generacije češće se suočavaju s fiziološkim i komunikacijskim izazovima, ali razlike u razini želje zajednička su tema svim dobnim skupinama.


Slične vijesti

10.02. (17:00)

Vesela profesija

Seksualni surogat partneri: vrsta terapije u kojoj terapeut zapravo spava s klijentima

Seksualni surogat partner / partnerica je educirani terapeut­ski suradnik koji, u kontroliranom i etičkom okviru, pomaže klijentima u radu na intimnosti, tjelesnoj svjesnosti i seksualnom funkcioniranju, najčešće u suradnji sa seksualnim terapeutom. Za razliku od komercijalnog seksualnog rada (odnosno prostitucije), seksualni surogat partner djeluje u okviru terapijskog procesa, s jasno definiranim ciljevima, granicama i evaluacijom napretka. Ova vrsta terapija nastala je u SAD-u i tamo se najčešće prakticira. Jedna takva terapeutkinja je za Daily Mail opisala svoj posao. Postoji i film s Helen Hunt “The Sessions” iz 2012. u kojem se profesija prikazuje na jedan human način, učeći o intimnosti čovjeka koji je život proveo u tzv. “čeličnim plućima”.

29.01. (18:00)

Četrdesete su nove dvadesete. Samo s iskustvom

Studija: muški libido doseže vrhunac u četrdesetima, ženski znatno ranije

Studija Sveučilišta u Tartuu, temeljena na podacima više od 67.000 ljudi u dobi od 20 do 80 godina, pokazuje da muški libido raste kroz dvadesete i tridesete te vrhunac doseže u ranim četrdesetima, unatoč padu testosterona. Kod žena je seksualna želja najizraženija u dvadesetima i ranim tridesetima, nakon čega postupno slabi, s naglim padom nakon 50. Muškarci u vezama prijavljuju viši libido, dok žene samice imaju veću seksualnu želju od onih u partnerskim odnosima. Jutarnji

24.01. (12:00)

Ljubav u doba ekrana

Abramović: Kod mladih ima sve manje seksa zbog pornografije i straha od bliskosti

Marina Abramović smatra da je seksualni život generacije Z u ozbiljnoj krizi. U intervjuu za magazin Dazed, povodom izložbe Balkan Erotic Epic, upozorila je na oslanjanje mladih na pornografiju i izbjegavanje emocionalne bliskosti, što, po njezinu mišljenju, mijenja očekivanja i smanjuje stvarnu intimnost. Istaknula je i strah od vezivanja te poručila da se ljubav i bol ne mogu razdvojiti. Njezini stavovi uklapaju se u šire rasprave o “seksualnoj recesiji” među mlađim generacijama. Index

07.01. (14:00)

To nisam ja, to je moja trauma

Zašto seks bez obaveza kod nekih žena ostavlja emocionalni umor

Seks bez obaveza sam po sebi nije štetan, no kod nekih žena može dovesti do emocionalne iscrpljenosti, praznine i poteškoća s intimnošću. Iskustva žena iz različitih dijelova svijeta i istraživanja o postkoitalnoj disforiji pokazuju da pokušaj emocionalnog distanciranja često ima suprotan učinak. Želja za bliskošću, nisko samopouzdanje i potraga za vanjskom potvrdom mogu pojačati negativne osjećaje nakon seksa. Stručnjaci savjetuju introspekciju, pauzu od takvih odnosa i rad na emocionalnoj ravnoteži. DW

12.12.2025. (08:00)

Ljubav liječi... doslovno

Vođenje ljubavi kao flaster? Intimnost možda ubrzava zacjeljivanje rana

Nova studija na 80 parova pokazuje da rane brže zacjeljuju kada se kombiniraju oksitocin i intimnost. Sam oksitocin nema učinka, ali uparen s partnerovim komplimentima i osobito seksualnom aktivnošću značajno ubrzava oporavak malih rana. Parovi koji su imali više seksa pokazali su niže razine kortizola, što sugerira da je smanjenje stresa ključan dio učinka. Čak je i svakodnevni nježni dodir pomagao – ali samo uz oksitocin. Rezultati upućuju da hormon ljubavi ne djeluje sam, već pojačava benefite fizičke i emocionalne bliskosti. IFL Science

24.11.2025. (19:00)

Ljubljenje? Ne misliš valjda nešto ozbiljno?

Zašto neki izbjegavaju ljubljenje tijekom vođenja ljubavi

Ljubljenje je često najintimniji dio romantičnih odnosa, no oni koji imaju usputni seks (prijatelji s povlasticama, veza bez obaveza) često to izbjegavaju jer doživljavaju ljubljenje kao emocionalno “dublje” od samog seksa. Razlozi uključuju strah od neželjene bliskosti, osjećaj da je ljubljenje “preosobno”, gađenje bez emocionalne veze ili želju da se zadrži jasna granica između seksa i intimnosti. Iako neki smatraju da casual seks treba sadržavati bar malo “ograničene intimnosti”, drugi ne žele da poljubac stvara dojam obaveze ili emocionalnog ulaganja. Oba pristupa su legitimna—ovisno o osobnim granicama i željenoj razini povezanosti. Pscyhology today

21.10.2025. (16:00)

Kada „jednom u nekoliko mjeseci“ postane pravilo

Seks u dugim vezama: zašto strast jenjava i kako je vratiti

Seksualna želja u vezama često opada nakon početnog vatrometa, zbog promjena hormona i oksitocina koji potiče povezanost, a smanjuje libido. Ženska seksualnost razlikuje se od muške – tjelesno uzbuđenje ne znači uvijek subjektivnu želju. Neispunjene potrebe mogu ugroziti vezu, dok otvorena komunikacija, svjesna bliskost i autonomija parovima pomažu očuvati intimnost. Seks jača ne samo vezu, već i povjerenje i zadovoljstvo, posebno kod žena, stoga je važno njegovati seksualnost i izvan „vatrenih početaka“. DW

15.10.2025. (14:00)

Kad tržište ogoli dušu (i tijelo)

Seks za stanarinu: kako kriza stanovanja pretvara očaj u valutu

Novo britansko istraživanje otkriva najmračniju stranu stambene krize: sve više ljudi, posebno mladih žena i ekonomski ranjivih muškaraca, prisiljeno je prihvaćati ponude smještaja u zamjenu za seks. Fenomen “sex-for-rent” razotkriva koliko duboko pucaju temelji socijalne sigurnosti — gdje stan više nije pravo, nego roba, a tijelo postaje sredstvo preživljavanja. Na slične ponude mogu naići i podstanari u Hrvatskoj koji svoja iskustva dijele u tematskim grupama na društvenim mrežama, primjerice onoj “Stanovi Zagreb – NAJAM”, o čemu se već pisalo u Jutarnjem prije dvije godine. Studentice tamo dijele svoja neugodna iskustva prepiski s muškarcima ili lažnim ženskim profilima koji tvrde da imaju odlične i povoljne stanove, ali i da se mogu “dogovoriti oko cijene”. Jutarnji

05.10.2025. (13:00)

Kad orgazam dođe samo njemu, teško je ostati motivirana

Zašto žene manje žele seks od muškaraca: možda zato što im je lošiji

Neka nedavna istraživanja pokazuju da žene u prosjeku imaju manju želju za seksom od muškaraca — ne zato što su “hladnije”, nego zato što u seksu jednostavno manje uživaju. Psihologinje Conley i Klein za Psychology Today tvrde da je razlog često u lošijem iskustvu: manje orgazama, više boli i više srama. Uz to, društveni “good girl” standardi, manjak znanja o ženskoj anatomiji i scenarij seksa koji se vrti oko muškog zadovoljstva čine da ženama cijela stvar bude… pa, manje isplativa.