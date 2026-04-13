Don Juani ipak nepoželjni

Pioniri crossovera i jedan od najpoznatijih bendova koji je spajao hip hop i metal, Body Count iz Los Angelesa, dolaze u Tvornicu kulture 19. lipnja 2018. na svoj prvi hrvatski koncert nakon daleke 1997. godine.

Predvođeni jednim od najvećih rap izvođača svih vremena, velikim Ice T-jem, Body Count sviraju sirovi old school crossover, brutalnu mješavinu hip hopa i metala. Kroz godine su mijenjali postavu, raspadali se i ponovo sastavljali, a u Zagreb će doći s novim albumom ‘Bloodlust’ i novim članom – Little Iceom, sinom Ice-T-a koji je back vokal.

Headlineri velikih svjetskih festivala u Tvornici će odsvirati jedan od rijetkih klupskih nastupa iduće godine. Prodaja ulaznica kreće u petak, 8. prosinca u 9:00. Prva cijena od 150 kn na snazi će biti do 31. prosinca. Od početka 2018. do 18. lipnja za ulaz će trebati izdvojiti 170 kn, a na dan koncerta 190 kn. Ulaznice se mogu kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shopu (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na Eventim.hr.