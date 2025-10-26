Zgrade u Zagrebu zarađuju iznajmljivanjem prostora za paketomate - Monitor.hr
Danas (15:00)

Ormarić koji puni pričuvu

Zgrade u Zagrebu zarađuju iznajmljivanjem prostora za paketomate

Sve više zagrebačkih zgrada iznajmljuje dio svog zemljišta dostavljačkim tvrtkama za postavljanje paketomata, čime dodatno pune pričuvu. Uz dozvolu Grada i suglasnost oko 80 posto suvlasnika, tvrtke poput Hrvatske pošte, GLS-a i Box Now-a postavljaju i održavaju uređaje te plaćaju od 30 do 100 eura mjesečno, ovisno o lokaciji i frekventnosti. Prihodi se često koriste za manje popravke i održavanje zgrada. Iako praktični i isplativi, paketomati donose i manje neugodnosti poput buke i otpada koji ostaje nakon otvaranja paketa. tportal


Slične vijesti

16.11.2023. (19:00)

Zlostava

Dostava paketa: loša plaća, teški uvjeti rada

Dostavljačice i dostavljači koji rade za DHL, Hermes, UPS, DPD, GLS, Fedex & Co. zarađuju znatno manje od svojih kolegica i kolega, stručne radne snage, koji su aktivni u drugim gospodarskim branšama. Osobe koje dostavljaju pakete su zaposlene na „atipičan” način. Tu se radi o ugovorima na ograničeno vrijeme, o osobama zaposlenima na skraćeno radno vrijeme ili zaposlenicima koji su angažirani preko trećih firmi koje ih onda „iznajmljuju” logističkim kompanijama. Previše posla i težak rad, to su stvari na koje se žale i sindikati. DW