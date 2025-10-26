Ormarić koji puni pričuvu

Dostavljačice i dostavljači koji rade za DHL, Hermes, UPS, DPD, GLS, Fedex & Co. zarađuju znatno manje od svojih kolegica i kolega, stručne radne snage, koji su aktivni u drugim gospodarskim branšama. Osobe koje dostavljaju pakete su zaposlene na „atipičan” način. Tu se radi o ugovorima na ograničeno vrijeme, o osobama zaposlenima na skraćeno radno vrijeme ili zaposlenicima koji su angažirani preko trećih firmi koje ih onda „iznajmljuju” logističkim kompanijama. Previše posla i težak rad, to su stvari na koje se žale i sindikati. DW