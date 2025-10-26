Ormarić koji puni pričuvu
Zgrade u Zagrebu zarađuju iznajmljivanjem prostora za paketomate
Sve više zagrebačkih zgrada iznajmljuje dio svog zemljišta dostavljačkim tvrtkama za postavljanje paketomata, čime dodatno pune pričuvu. Uz dozvolu Grada i suglasnost oko 80 posto suvlasnika, tvrtke poput Hrvatske pošte, GLS-a i Box Now-a postavljaju i održavaju uređaje te plaćaju od 30 do 100 eura mjesečno, ovisno o lokaciji i frekventnosti. Prihodi se često koriste za manje popravke i održavanje zgrada. Iako praktični i isplativi, paketomati donose i manje neugodnosti poput buke i otpada koji ostaje nakon otvaranja paketa. tportal