Svi u poduzetnike, tko još može

Žižek: Kapitalizam se raspada, ali ljevica nema nikakav odgovor, jedva da postoji
U svojoj novoj knjizi “Nulta točka”, 77-godišnji slovenski filozof Slavoj Žižek na temelju lenjinističke ideje opisuje naše vrijeme kao seriju razornih kriza u kojima ono “novo” još nije poprimilo svoj konačni oblik. Knjiga analizira autoritarni svjetski poredak u nastajanju i civilizaciju koja se vraća u barbarstvo, s ratom u Gazi kao središnjom polazišnom točkom. Žižek tvrdi da je ljevica skrenula na pogrešan put još 1968. godine: “Tada je ljevica, barem u razvijenom Zapadu, napustila ideju velike društvene promjene. Umjesto toga prešla je na kulturnu kritiku društva. Više nije imala stvarnu viziju izvan socijaldemokracije. A sada je i ona u krizi.” “U istočnoj Europi ljevice gotovo više nema. I ne samo to: u posljednje vrijeme nestaje i liberalni centar, za koji smo dugo mislili da će ostati kao barem nekakva vrsta zaštite. Ne vidim više nikakvo realno rješenje izvan kapitalizma. U praksi završavam na nekoj radikalnijoj socijaldemokraciji. I pritom sam potpuno svjestan da to nije dovoljno.” Index