A kvantnim fizičarama bez filozofije?

Oni koji tvrde da stvarnost izvan svesti ne postoji, odbacuju kao pseudo-problem filozofski najzanimljiviji aspekt kvantne mehanike: tačnu ontološku prirodu kvantnih talasa, njihov kolaps i retroaktivnu uzročnost koju impliciraju takvi događaji. Dakle, vama, kvantnim naučnicima, potrebna je filozofija, ali ne bi trebalo da verujete filozofima koji prisvajaju vaš rad za opskurantske svrhe. Dakle, šta materijalizam ovde znači? Svakako ne znači da je krajnja stvarnost prazan prostor sa sićušnim elementima koji u njemu plutaju, već nešto mnogo zanimljivije.

Ajnštajnov puni determinizam oslanja se na religioznu osnovu – napisao je: „Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht“ (Bog je suptilan, ali nije zlonameran). Mada je Ajnštajn više puta ponavljao da ne veruje u ličnog boga, proglasio se duboko religioznim: „Verujem u Spinozinog Boga, koji se otkriva u harmoniji svega što postoji.“ U tom smislu, za njega, religija i nauka nužno koegzistiraju: samu nauku održava duboka vera da je naš univerzum čudesno uređen u harmoniji koja prožima sve što postoji. Mislim da je upravo to verovanje pretrpelo smrtonosni udarac kvantne mehanike. Za mene, kvantna mehanika podrazumeva nedosledan, pluralan svet koji nije zasnovan ni na kakvom velikom temelju, čak i ako je taj temelj sama Praznina. Misli Slavoja Žižeka prenosi Peščanik