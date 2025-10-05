Ako pronađu recept, neka nam jave (po mogućnosti, na vrijeme)
Znanstvenici proučavali najstariju ženu svijeta kako bi otrkili moguću tajnu zdravog starenja
Znanstvenici sve više koriste pojedinačne, iznimne slučajeve kako bi razumjeli tajne zdravog starenja. Na primjeru osobe koja je doživjela 117 godina, istraživači su detaljno analizirali genetiku, razinu proteina, metabolizam i crijevni mikrobiom. Iako su prisutni klasični znakovi starenja poput kratkih telomera i imunoloških promjena, otkriveni su geni i metabolički obrasci koji štite srce, mozak i smanjuju upale. Istraživanje pokazuje da dugovječnost nije samo pitanje kronoloških godina – kombinacija genetike, učinkovitog metabolizma, niskih upala i zdravog načina života može održati tijelo i mozak vitalnim. Takvi slučajevi pružaju znanstvenicima ključne smjernice za razvoj terapija koje bi ljudima omogućile dulji i zdraviji život. Index