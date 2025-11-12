Ipak su tri puberteta
Znanstvenici otkrili da tijelo stari u dva vala – u 40-ima i drugi put nakon 60-e
Znanstvenici su pratili 108 odraslih osoba i analizirali više od 246 milijardi bioloških podataka kako bi razumjeli kako tijelo stari. Otkrili su da se većina molekula u tijelu značajno mijenja u dva ključna razdoblja: sredinom četrdesetih i početkom šezdesetih godina. Prvi val povezan je s promjenama u metabolizmu masti, kofeina i alkohola te zdravljem kože, mišića i srca, dok drugi utječe na ugljikohidrate, imunološki sustav i bubrege. Promjene nisu vezane samo uz menopauzu, nego pogađaju oba spola, pa slijede daljnja istraživanja. Index