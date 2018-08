Ovaj članak na Tportalu donosi brdo zanimljivih podataka za zamisliti se (original je na Bloombergu sa još više informacija i linkova). Demografi UN-a predviđaju da će nas do 2050. godine biti 9,8, a do kraja stoljeća 11,2 milijarde. Za samo 12 godina, od 2011. do 2023., bit će nas za milijardu više, a u 18. stoljeću je bilo milijardu svih ljudi na zemlji. Nigerija je trenutačno po broju stanovnika sedma u svijetu, ali će s natalitetnom stopom od 7,06 do 2050. preteći SAD i postati treća najmnogoljudnija zemlja. (Đaba ti to kad te zemlja od 4 milijuna pobijedi s 2:0, doduše s nogometašima koji nisu stanovnici Hrvatske).

Zemlja koja dosegne 5000 dolara domaćeg BDP-a po glavi stanovnika gotovo nikada nema visoku stopu fertiliteta, piše Bloomberg, pa brz ekonomski rast nekih zemalja znači da se u njima smanjuje natalitet. Uz to se ova tranzicija danas događa mnogo brže nego u prošlosti. Ujedinjenom Kraljevstvu trebalo je 95 godina da se šestoro djece u jednoj obitelji smanji na troje, dok je Bocvani za to trebalo 24, Bangladešu 20, a Iranu samo 10 godina. Prema analizi podataka Svjetske banke iz 2011. o populacijskim trendovima u 197 zemalja, Hrvatska se nalazi na 172. mjestu, ali stoji čak bolje od Austrije, Njemačke, Španjolske… Do 2050. stručnjaci UN-a očekuju da će Hrvatska imati 728.000 stanovnika manje, ali Japan je još gori, oni će do 2050. izgubiti 27 milijuna ljudi. Danas je 77 posto Afrikanaca mlađe od 35 godina, a to znači da će rađati djecu, za razliku od Japanaca, među kojima je svaki drugi stariji od 46 godina. Mladi i snažni iz zemalja s upitnim standardom i zgromljenih ratovima, će htjeti emigrirati u bogate, ostarjele zemlje. Taj scenarij staroj Europi već je dobro poznat. Populacijska bomba neće eksplodirati, kako piše Bloomberg, ali svijet očekuje neko novo preslagivanje.

